Le Syto Cav? de Pierre-Raymond Dumas ? Livres en Folie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? travers son ouvrage <>, paru en avril 2021, Pierre-Raymond Dumas explore toute l’oeuvre litt?raire de Syto Cav?, de ses r?cits et nouvelles en passant par sa po?sie et ses chansons jusqu’? son oeuvre th??trale monumentale.

Avec une introduction de Jean-Claude Fignol? et une pr?face d’Yves Romain Bastien, le livre de Dumas sur Syto Cav? met ? nu son univers litt?raire marqu? par la po?sie des sentiments et les drames les plus intimes. Entre un pr?sent <> et un avenir <>. Il est un romantique dans sa fa?on d’habiter ses textes po?tiques, mais pas du tout nostalgique. Selon Dumas, son langage ou son ?criture n’est pas un cimeti?re de souvenirs et son app?tit de vivre semble plus fort que tout.

Syto Cav?, d’apr?s Pierre-Raymond Dumas, n’est pas seulement un commentateur bouleversant, sanieux, convulsif de la r?alit?, mais il a une sensibilit? qui lui permet d’exprimer d’une fa?on toute effusive le tragique, le furtif, la hargne et le collectif baroque, subversif, anecdotique, merveilleux ou amoureux, le cri sans m?moire n? des attentes s?culaires, les sinuosit?s ou coupures pulsionnelles de nos propres structures mentales et linguistiques. Les textes po?tiques de Syto Cav? comme <>, <>, <>, <> font taches sur les l?vres des diseurs comme Pierre Brisson et des chanteurs comme R?ginald Policard, Alan Cav? ou Wooly Saint-Louis Jean.

<< Elle date de quand la mer ?

Depuis quel jour, tes yeux ?

O? irons-nous ensemble ?…

Toutes les nuits g?missent,

Moi, je dis ton sourire

Comme un dernier appel a la raison d’aimer >>

Dans l’un des r?cits ou nouvelles, Syto Cav? a ?crit ceci : je suis celui avec qui je rate le plus de rendez-vous. Ses rendez-vous manqu?s profitent toujours ? son oeuvre litt?raire. Ses r?cits comme ses nouvelles sont travers?s par l’inach?vement, par un sentiment d’inaboutissement, de manque. Cela doit ?tre pour ca que Dumas croit qu’entrer dans un livre de Syto, c’est toujours p?n?trer dans un univers loufoque, o? la fantaisie le dispute avec la po?sie, l’amour ? la finesse d’esprit, ? moins que ?a ne soit le contraire. << Tous ces r?cits et nouvelles- et les faux r?cits et nouvelles qui dynamitent les lieux communs tout autant que le d?sir de conformit?s sont <>, pleins de gr?ces et de nuances, aux fronti?res du r?el et du r?ve, entre le fait divers et le jaillissement du souvenir >>.

Parmi les pages les plus jouissives de <>, ce sont les pages que Pierre-Raymond Dumas consacre aux pi?ces de th??tre de Syto Cav?, marqu?es par l’absurde et la d?rision comme <>, <> ou <>. Selon Dumas, l’art de Syto P?n?tre jusque dans les faits du quotidien et la banalit? quotidienne s’y m?tamorphose en preuves d’art- comme on dit preuves d’amour. La recherche d’identit? est au coeur de cette oeuvre foisonnante, les personnages sont improbables et g?n?rent tout ? la fois s?duction et d?prime, vertige et irr?v?rence, et nous conduisent ? nous poser des questions surprenantes. Des exercices de style r?ussis. Histoires sans destinataires. Ces pense-b?tes portent bien leur nom. Tant pis pour nous si nous n’y voyons que du noir.