Le taux de change et les prix des carburants en temps de <> ce 26 septembre 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le pays s’enfonce davantage dans la crise suite ? la d?cision du gouvernement de fixer le prix de la gazoline ? la pompe ? 570 gourdes, le diesel ? 670 gourdes et le k?ros?ne ? 665 gourdes. Leur prix respectif ?tait 250 gourdes, 353 gourdes et 352 gourdes.

Cette hausse g?n?ralis?e des prix soul?ve la col?re de la population ? travers le pays. Apr?s une tr?ve ? la fin de la semaine ?coul?e, le pays entame ce lundi une troisi?me semaine de paralysie ponctu?e de blocages des rues, de pillage et d’incendie d’entreprises publiques, priv?es et d’ONG. Ceci sur fond d’une p?nurie s?v?re de carburant due cette fois-ci au blocage du terminal de Varreux par les gangs G9.

Le taux de change constitue l’autre motif de la col?re de la population. En d?pit des injections de la Banque de la R?publique d’Ha?ti sur le march? des changes, le dollar continue de s’appr?cier par rapport ? la gourde. Le Nouvelliste s’est pench? sur les prix des produits p?troliers et le taux des changes sur le march? informel pour ce lundi 26 septembre 2022.

Le taux de r?f?rence calcul? par la BRH pour le lundi 26 septembre est de 117,76 gourdes pour un dollar. Cependant, la r?alit? est tout autre sur le march? des changes surtout dans l’informel.

D’apr?s nos correspondants, le dollar s’?change entre 130 et 135 gourdes ? L?og?ne ; ? Hinche, il faut environ 125 gourdes pour un dollar ; ? Saint-Marc entre 135 et 140 gourdes ; aux Gona?ves entre 120 et 127 gourdes ; ? Jacmel il faut d?bourser jusqu’? 135 gourdes pour un dollar ; ? J?r?mie le dollar s’?change entre 120 et 127 gourdes ; ? Fort-Libert?, le dollar se vend aux environs de 120 gourdes ; aux Cayes, le dollar se vend entre 130 et 133 gourdes et ? Port-de-Paix ? 127 gourdes.

Quant est-il du carburant ?

Le gallon de gazoline sur le march? informel se vend jusqu’? 5 000 gourdes aux Cayes contre 1 750 gourdes le diesel ; ? L?og?ne le gallon de gazoline co?te entre 2 000 et 2 250; la gazoline se vend ? 3 000 gourdes ? Saint-Marc contre 2 500 gourdes pour le diesel ; ? Port-de-Paix, il faut jusqu’? 4 500 gourdes pour un gallon de gazoline contre 4 750 gourdes pour le diesel ; ? Hinche la gazoline se vend entre 2 000 et 2 500 gourdes et jusqu’? 2 000 gourdes pour le diesel ; aux Gona?ves, un galon de gazoline co?te jusqu’? 3 600 gourdes contre 2800 pour le diesel ; ? Fort-Libert?, le gazoline se vend ? 1750 gourdes ; ? J?r?mie, le gazoline se vend au march? noir ? 4 000 gourdes contre 1 500 gourdes pour le diesel ; ? Jacmel la gazoline se vend ? 2 500 gourdes contre 2000 gourdes pour le diesel. Dans tous les cas, les carburants sont extr?mement rares.

A la fin du mois d’ao?t pass?, le journal avait fait le m?me exercice. Le taux de r?f?rence de la BRH ?tait de 115,88 le 31 ao?t, mais sur le march? informel le dollar se vendait entre 100 et 125 gourdes.

Pour les produits p?troliers, le prix du gallon de gazoline variait entre 1 000 gourdes et 3 500 gourdes le gallon sur le march? informel.