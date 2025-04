Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 7 Avril 2025 

Un but et une passe décisive pour Melchie Dumornay qui propulse l’OL en demi-finale de la LDC féminine

Le chef des droits de l’homme de l’ONU alerte sur la violence en Haïti et appelle à une action urgente

Mirebalais : les gangs attaquent la ville et libèrent les prisonniers



Ce taux de référence est toujours disponible sur le site de la BRH, et sur le compte X (Twitter) @ BRHhaiti_ .

Ce taux de référence, précise la Banque de la République d’Haïti (BRH), est calculé en fonction des transactions et opérations d’achat de dollars effectuées la veille sur le marché des changes.

