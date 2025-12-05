Le rappeur franco-haïtien Kery James célèbre Jacmel dans un nouvel album ambitieux  Vèvè et football : dépasser les mythes, comprendre le symbole  « July 7 » : Zetwal Ciné annonce une grande projection aux Gonaïves le 13 décembre  La date des funérailles de Dadou Pasquet officiellement annoncée  Dr Martial Beneche lance le parti politique Démocrates engagés pour une Haïti forte et inclusive (DEHFI)  Deux américains inculpés pour complot visant à envahir l’île de La Gonâve afin d’assassiner les hommes et réduire femmes et enfants en esclavage 
Local News

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 5 Décembre 2025 est de 130,63 HTG pour 1 USD 

05 December 2025
Support us
This content originally appeared on juno7 - Haïti News.
Promote your business with NAN

 

Connect with us
Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 17 juin 2025 est de 130,76 gourdes pour un dollar américain.

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 5 Décembre 2025 est de 130,63 gourdes pour un dollar américain.

Ce taux de référence, précise la Banque de la République d’Haïti (BRH), est calculé en fonction des transactions et opérations d’achat de dollars effectuées la veille sur le marché des changes.

Ce taux de référence est toujours disponible sur le site de la BRH, et sur le compte X (Twitter) @BRHhaiti_.

En savoir plus:

Laurent Saint-Cyr reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de la Colombie


Plus de contenu



 

Support us

Related News

01 December 2025

Le sexe chez les oiseaux : le mystère discret d’un monde aérien 

24 November 2025

Installation de Me Elioth Pierre Paul comme Substitut du Commissaire du Gouvernement à la...

02 December 2025

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 2 Décembre 2025 est de 130,56 HT...

25 November 2025

Mondial 2026 : Haïti placée dans le chapeau 4 pour le tirage au sort final 