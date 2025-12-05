Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 5 Décembre 2025 est de 130,63 HTG pour 1 USD 

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 5 Décembre 2025 est de 130,63 gourdes pour un dollar américain.

Ce taux de référence, précise la Banque de la République d’Haïti (BRH), est calculé en fonction des transactions et opérations d’achat de dollars effectuées la veille sur le marché des changes.

Ce taux de référence est toujours disponible sur le site de la BRH, et sur le compte X (Twitter) @BRHhaiti_.

