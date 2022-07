Le temps de poser les questions qui f?chent…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au plan politique, les repr?sentants de l’accord de Montana et celui de la Primature ont d?cid? de s’asseoir sur la table de n?gociations pour trouver une issue ? la crise. Rares sont ceux qui seraient pr?ts ? parier <> sur une issue heureuse et responsable conduisant ? une certaine lisibilit? sur l’avenir afin de revenir ? l’ordre d?mocratique, ? une normalit? institutionnelle, des conditions indispensables pour recommencer ? s’atteler de mani?re relativement s?rieuse aux d?fis ?conomiques et s?curitaires. Les sceptiques, assez distants du d?roul? des n?gociations, sont formels: l’exercice, destin? ? consommation internationale, vise ? gagner du temps, ? prendre l’autre ? d?faut, ? exposer intransigeance et refus ? faire des concessions.

L’accord de Montana, apr?s avoir ?voqu? la n?cessit? que le PM Ariel Henry r?ponde aux questions de la justice, aurait plus ? perdre. Si les sceptiques ont raison, l’international dont la ligne est <>, aura le loisir d’exp?rimenter, une nouvelle fois, le temps ha?tien, le <>, le <>, mantra de ceux qui sont au pouvoir, et l’ambition des faibles de Montana, la grenouille qui se prend pour une vache. Face ? cette hypoth?se, il y a de fortes chances que l’international, loin d’?tre un bloc homog?ne, affiche son indiff?rence. Avec Ha?ti, le mot r?sultat n’est plus dans le vocabulaire. Sinon, Mich?le B. Sison, Helen Meagher La Lime se feraient gronder pour un carnet ? la Toto, bard? de z?ros.

De 2018 ? 2022, les gangs, devenus plus puissants, ont multipli? les massacres. Le macabre, sous la garde de ces dames diplomates, est devenu ordinaire. Sur le chemin du pire, elles ont accompagn? le pr?sident Mo?se. Parmi les questions qui f?chent, figurent celles qui concernent Mme La Lime, repr?sentante du secr?taire g?n?ral de l’ONU en Ha?ti. Pourquoi Mme La Lime doit-elle rester en poste ? Est-ce qu’elle est la seule ? pouvoir porter ce projet de nouvelle constitution, peu importe la mani?re de s’y prendre ? Les autres interrogations concernent les tenants de cette alliance qui garde M. Henry au pouvoir. Est-ce que M. Henry ? la libert? de conduire des n?gociations politiques, de faire des ouvertures, de d?cider en dehors des ma?tres de son alliance ? L’organisation d’?lections avec cette alliance, en l’?tat, ne porte-t-elle pas en elle les germes de contestations post-?lectorales? Qui, en l’?tat, peut changer les rapports de force, desserrer l’?tau des mafieux ?

? ce stade, il n’est pas inutile de palper des ambitions d’anciens pr?sidents, d’anciens candidats ? la pr?sidence qui se voient pr?sident ? nouveau. Faudra-t-il chercher sur les rives du Potomac l’?toile d’un destin ou d’une page tourn?e ? Pour le moment, les acteurs majeurs formels, r?gul?s sont silencieux alors que l’?conomie coule ? pic. Ne doivent-ils pas sortir de cette terrible inaction, r?inventer une entit? comme le Forum ?conomique, une ambition pour r?duire l’influence de l’?conomie criminelle ? Le pays a des choix ? faire. Il y a des responsabilit?s ? assumer. Des feuilles blanches ? donner aux artisans du pire qu’on ne peut pas terrasser, des feuilles de route ? donner, un espoir ? r?inventer. Il est tard. Il est temps de poser les questions qui f?chent !

Roberson Alphonse