Le transfert de CR7 à Al-Nassr ouvre la voie à d’autres joueurs en Arabie Saoudite dont le brésilien Neymar

Le transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr amène d’autres joueurs en Arabie Saoudite dont le brésilien Neymar.

Arrivé en Arabie Saoudite à la fin du mois de décembre 2022 pour un contrat de deux ans et demi avec le club Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ne cesse d’attirer les regards sur le championnat Saudi Professional League. Plusieurs autres joueurs ayant évolué en Europe ont déjà suivi le chemin tracé par le quintuple ballon d’or. Il s’agit de Karim Benzema, Sadio Mané, Firmino et même Neymar à 31 ans qui s’apprête à signer à Al-Hilal. Depuis la venue de ces stars dans le championnat saoudien, plusieurs chaînes de télévision ont annoncé avoir acquis sa diffusion. C’est le cas de Canal + en France, de Fox aux États-Unis. Pour la nouvelle saison qui a démarré depuis le 12 août, l’attention est déjà fixée sur ce championnat souvent appelé “championnat chameau” par les détracteurs de CR7.

En effet, avant la venue de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, le championnat n’était pas médiatisé sur la scène européenne sans même besoin de mentionner à travers le monde. La signature de l’ancien joueur Madrilène est un coup de marketing pour la Saudi Professional League qui devient vraisemblablement l’une des attractions des championnats regardés et aimés par les amoureux du ballon rond.

L’effet CR7 en Arabie Saoudite a suscité les fans du ballon rond en particulier ses supporters à brancher ses matchs, à parler de ce championnat sur les réseaux sociaux. Pas même besoin de dire lorsque le buteur lusitanien marque pour Al-Nassr et lui permet de remporter un match. Récemment, son doublé en finale de la Coupe Arabe des clubs champions n’est pas passé inaperçu.

On est tous d’accord que le champion de la coupe d’Europe 2016 est jusqu’à présent la figure emblématique de ce championnat très ridiculisé lorsque le joueur était annoncé du côté d’Al-Nassr. Pour le faire venir, les arabes ont dépensé une forte somme d’argent. L’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus touche à 37 ans 200 millions d’euros par année, ce qui représente près de 555 000 euros par jour, 23 140 euros par heure et 385 euros par minute.

Des sommes d’argent qui font réfléchir d’autres joueurs qui sont en déclin, qui arrivent à la fin de leur carrière et qui voient aussi l’argent avant le foot. Face à ces cas de figure, plusieurs clubs de l’élite du football saoudien ont déjà signé pas mal de footballeurs afin de rendre la Saudi Professional League beaucoup plus attractive et sensationnelle.

D’autres footballeurs ont emboîté le pas

Le club Al-Ahli a recruté pas mal de bons joueurs que nous connaissons tous dont Franck Kessie et l’ancien gardien de Chelsea Édouard Mendy. Le club a aussi dans ses rangs le buteur brésilien Firmino, l’ancien joueur de Manchester City, Riyad Mahrez et sans oublier Allan Saint-Maximin.

L’équipe Al-Nassr s’est aussi renforcée pour le grand plaisir de Cristiano Ronaldo qui évoluera sous la même couleur que Sadio Mané qui a quitté le Bayern Munich après une saison désastreuse mélangeant de mauvaises performances et le scandale avec Leroy Sané. Le gardien colombien Davide Ospina a été recruté sans oublier Marcelo Brozovic qui a fait le choix de l’Arabie Saoudite au lieu de l’Espagne au FC Barcelone.

Karim Benzema qui a rejoint l’équipe Al-Ittihad, championne en titre, peut compter sur la présence de Nuno Esperito Santo sur le banc, son compatriote N’golo Kanté qui n’a jamais retrouvé son meilleur niveau, Fabinho et Jota. L’ancien attaquant Madrilène va se battre avec ses coéquipiers pour conserver le titre de champion de la Saudi Professional League.

Al-Ettifaq qui a terminé septième l’an dernier, a fait l’acquisition de Jordan Henderson et Moussa Dembélé. Cette équipe est dirigée par le jeune coach anglais Steven Gerrard qui a marqué l’histoire avec l’équipe de Liverpool en tant que joueur.

À moins d’un retournement de situation, le brésilien Neymar devrait évoluer lui aussi en Arabie Saoudite dans le club Al-Hilal, grand rival d’Al-Nassr. Cette équipe entraînée par Jorge Jesus avait terminé troisième la saison passée et contient dans ses rangs pour cette nouvelle saison Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom et Moussa Marega. Il ne reste plus qu’une question de l’officialisation pour l’attaquant parisien et le club saoudien.

Le championnat saoudien a débuté le 12 août dernier. D’autres joueurs sont annoncés comme possible arrivés. Entre-temps, les fans continuent de le savourer en attendant d’autres noms et pourquoi pas des surprises compte tenu du fait que les dirigeants de ce pays ont de grosses sommes d’argent pour faire des folies et écraser le marché des transferts.

