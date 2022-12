Le vaudou, la toile de fond des oeuvres de R?nold Cl?risier

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les drapeaux paillet?s, un art, un gagne-pain de M. Cl?risier, mais les activit?s ont chut? depuis la recrudescence de l’ins?curit? dans le pays. Ses principaux clients, les touristes, ne foulent plus le sol ha?tien. Des galeries d’art ferment leur porte. Toutefois, l’artisan, guid? par son imagination, continue de produire. Il r?alise de simples objets de d?coration tout comme il produit des dieux du vaudou. De Ti Jean, l’air innocent, assis pr?s d’un ?ne ?p?e en main ? Baron Samedi, visage plus hardi, un cr?ne humain et son chapeau haut-de-forme sur la t?te, fumant une cigarette. <>, confie l’artisan, qui se plaint du climat ins?curitaire qui s?vit dans le pays.

