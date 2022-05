Le Violette AC bat Waterhouse FC (3-1) pour se hisser en finale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Violette AC qui avait d? compter sur le FC Cibao, tenu en ?chec (3-3) par le Cavalier SC, mais qui l’avait humili? (3-0), s’est hiss? en finale de l’?dition 2022 de la FCU Club CHAMPIONSHIP ? la faveur de sa victoire non sans peine face ? Cavalier SC de la Jama?que en phase de poule avant sa tr?s belle prestation, marqu?e par une victoire (3-1) face ? Waterhouse FC de la Jama?que.

Tout avait pourtant tr?s mal d?but? pour le Violette AC qui a encaiss? le premier but de la rencontre seulement huit minutes apr?s le coup d’envoi du match. C’est A. Moulton (8e, 0-1) ? la suite d’une h?sitation de la d?fense qui, de la t?te, avait ouvert le score pour les Jama?cains, bourreaux de l’Arcahaie FC (2-0) en phase de poule.

Avant la pause, le Vieux tigre, avec la complicit? du portier, a pu remettre les pendules ? l’heure gr?ce ? Roberto Baddio Louima (21e, 1-1). Apr?s avoir pass? en revue deux adversaires non loin de la surface adverse, l’attaquant du Violette AC surprend d’un tir anodin le dernier rempart du Waterhouse FC.

Au retour des vestiaires, c’est une ?quipe du Violette AC des grands soirs qui contr?le la rencontre dans tous les compartiments du terrain. Dans la foul?e, on notera la frappe de Dany Camille, ?cras?e sur la barre transversale, le tir d’?lyvens D?jean trop crois? qui n’a pas trouv? le cadre sans oublier deux arr?ts d?cisifs du portier jama?cain sur des tentatives de Steven Saba et Kerlins Georges.

Dans le dernier quart d’heure de la rencontre, le Vieux tigre d?cha?n? allait d?vorer le Waterhouse FC avec le but de la t?te inscrit par Stevenson Jeudy (75e, 2-1). ? l’origine de ce but, une action sur le c?t? droit entre ?lyvens D?jean et Windy Saint-F?lix. Le centre de ce dernier a ?t? bien repris par Stevenson Jeudy, mais avec une fois de plus, la complicit? du portier.

? trois minutes de la fin de la rencontre, Steven Saba, mont? aux avant-postes, place un missile mal repouss? par le portier jama?cain, en embuscade Stevenson Jeudy a bien repris le rebond pour, dans un premier temps, se d?faire de deux d?fenseurs adverses et dans un second temps, tromper le malheureux portier de Waterhouse FC (3-1, 87e).

Le doyen des clubs de la Cara?be, vainqueur de la Concacaf des clubs champions et vice-champions, comp?tition appel?e d?sormais, Ligue des Champions de la Concacaf, peut s’enorgueillir puisqu’il a, dans cette m?me comp?tition, fait chuter les deux repr?sentants du football de la Jama?que, le Cavalier SC (3-2) et le Waterhouse FC (3-1).

En somme, le Violette AC s’offre la finale de la CFU Club CHAMPIONSHIP 2022 et affrontera ce dimanche 22 mai 2022 le FC Cibao de Charles H?rold Junior, tombeur de l’Atletico Vega Real de Fritz G?rald Gedna (1-0) pour peut-?tre ajouter un nouveau troph?e ? son palmar?s d?j? bien garni, succ?der au Cavaly AS de L?og?ne et valider son billet pour l’?dition 2023 de la Ligue des Champions de la Concacaf.