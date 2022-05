Le Violette champion de la Cara?be

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le doyen des clubs de la Cara?be, en remportant l’?dition 2022 de la CFU Club Championship, vient d’?crire une nouvelle page dans l’histoire du football de la r?gion et d’Ha?ti puisqu’il est devenu l’unique ?quipe ha?tienne ayant gagn? les deux comp?titions majeures organis?es au niveau de clubs par la Conf?d?ration d’Am?rique du Nord, Centrale et Cara?bes de football.

Pour y arriver, le Violette AC a, dans son ensemble (dirigeants, staff technique et joueurs), consenti d’?normes sacrifices pour que l’?quipe reste vivante, car depuis fin mai 2021, le championnat national de D1 a ?t? stopp? pour ne plus reprendre jusqu’? date. Dans la foul?e, le Violette AC, en vue de bien repr?senter le pays dans la CFU Club Championship 2022, allait se renforcer avec ?lyvens D?jean (Don Bosco FC) d?sign? MVP de la comp?tition, Windy Saint-F?lix (Real Hope FA), Stevenson Jeudy (America FC), Jean Fabrice V?drine (Cosmopolites) ou encore Shelove Archelus qui avait jou? au Danemark mais aussi Steven Saba de retour au bercail apr?s un laps de temps pass? ? l’Impact de Montr?al au Canada.

En plus de se renforcer avec de nouvelles figures, le Violette AC, sous la houlette de Rony Attimy et de son Directeur technique Webbens Princim? dit Itala, a d? aussi reprendre le chemin des terrains afin se pr?parer pour l’?ch?ance dominicaine, programm?e du 13 au 22 mai ? Santiago de Los Gaballeros. Priv? de championnat national, le Vieux tigre s’est content? de disputer la Supercoupe Amani-y ? Saint-Marc o? il s’?tait fait ?liminer en quart de finale.

Pour peaufiner sa pr?paration avant de se rendre en R?publique dominicaine, le Violette a d? aussi braver les dangers pour se rendre au Ranch de la Croix-des-Bouquets qui est devenue depuis des lustres la vall?e de l’ombre et de la mort en raison de la menace que repr?sente le gang arm? des 400 Mawozo.

Pour son premier match de poule dans la CFU Club Championship 2022, le Violette AC, accr?dit? d’une tr?s belle premi?re p?riode, a ?t? humili? (3-0) par le FC Cibao de Charles H?rold Junior. Cependant, le Vieux tigre a su relever la t?te pour s’imposer non sans peine (3-2) face ? Cavalier SC de la Jama?que. Pour se hisser en demi-finale lors de sa deuxi?me sortie dans cette comp?tition, il a fallu que le Violette AC attende ce match nul (3-3) entre le FC Cibao et le Cavalier SC.

Morale au beau fixe et confiance retrouv?e, le Violette AC, en qu?te d’embellir son palmar?s et d’?crire une nouvelle page dans son histoire, a r?ussi un r?cital face ? Waterhouse FC, corrig? (3-1) avec un doubl? de Stevenson Jeudy et un but de Roberto Badio Louima. Et depuis, le Violette, qualifi? pour la grande finale de la CFU Club championship 2022, ne vise que le titre de champion et composte l’unique billet donnant acc?s ? la phase de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

Dimanche soit face ? Cibao, il a fallu attendre la 20e minute de jeu pour voir l’arbitre expulser s?v?rement Renato Lambert et accorder un penalty litigieux ? FC Cibao. Bien plant? sur ses jambes, Steeve Sanon, le dernier rempart du Violette AC, a stopp? le penalty de Charles H?rold Junior. Ainsi s’achevait la mi-temps (0-0).

Au retour des vestiaires, les Dominicains du Cibao qui jouent en sup?riorit? num?rique, n’ont pas lev? les pieds de l’acc?l?rateur. En face, le Violette plie mais ne rompt pas. Au terme du temps r?glementaire, les deux protagonistes se sont quitt?s sur le score de parit? (0-0), et m?me les prolongations ne sont pas arriv?es ? d?partager les deux ?quipes.

Au terme de la fatidique s?ance des tirs au but, c’est le doyen des clubs qui, gr?ce ? des tirs r?ussis par ?lyvens D?jean, Steven Saba, Shelove Ach?lus, allait ?tre sacr? CHAMPION de la Cara?be pour succ?der au passage ? Cavaly AS de L?og?ne, laur?at de cette comp?tition l’ann?e derni?re.

Le Violette AC, nouveau champion de la Cara?be, et ce 38 ans apr?s son premier titre ? l’?chelle internationale, prend d?j? rendez-vous pour disputer la phase finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2023.

Il ne reste qu’? f?liciter le Vieux tigre, trois fois champion national (1993, 1999 et 2021) qui vient d’ajouter un nouveau troph?e ? son armoire d?j? garni de nombreuses coupes, entre autres la Ligue des Champions de 1984 et de nombreuses Coupe Pradel, qui r?compensait dans le temps le championnat m?tropolitain.