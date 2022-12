Le volleyball et le tennis dans la poche de Roseline Gilot

The content originally appeared on: News Americas Now

On est dans les ann?es pr?c?dant 2016. Roseline Gilot n’a pas encore de micro ni de nom dans la presse sportive ha?tienne. Encore moins des auditeurs. Dans l’ombre, elle vit sa passion pour le sport avec sa plume et son cahier. Ses tout premiers m?dias.

<>, se souvient l’ancienne ?l?ve du coll?ge Louis Joseph Janvier, sis ? Carrefour, dans l’arrondissement de Port-au-Prince.

Telle une ?l?ve appliqu?e, tous les weekends, elle note les r?sultats et ses commentaires sur chaque match de football du championnat national auquel elle assiste au stade Sylvio Cator. Devant la t?l?, les yeux riv?s ? l’?cran, elle fait de m?me pour les matches des championnats majeurs europ?ens. Elle guette chaque d?tail utile ? sa compr?hension du jeu.

Guid?e par cet attachement sans pareil qui lui est comme par magie tomb? du ciel, elle se pr?parait d?j? pour affronter l’avenir. Elle se pr?parait pour un ?ventuel premier pas dans la peau d’une chroniqueuse sportive.

En 2016 la pr?paration prend une autre phase. La native des G?meaux s’inscrit ? l’ISNAC (Centre de formation en communication et en administration) pour mieux peaufiner sa passion et devenir une professionnelle form?e. ? l’insu de son p?re qui ne voulait pas de ce m?tier pour elle.

<>, raconte Roseline, Gilot qui allait devenir par la suite professeure de tennis et de volleyball, dans ce m?me ?tablissement qui lui a appris les b.a.-ba du journalisme sportif.

Celle qui est n?e le 18 juin 1993 veut ? tout prix s’exercer dans un domaine o? en Ha?ti les femmes, ? une certaine ?poque, se comptaient sur les doigts d’une main. Elle entame des d?marches personnelles pour pouvoir int?grer une station de radio dans la capitale ha?tienne. Qui cherche trouve, elle d?bute toujours en 2016, ? la radio R?alit? FM (95.1), ? Delmas 31. Puis, passe par la radio Roc Solide (104.3 FM), ? Tabarre avant d’aller tenter une nouvelle exp?rience ? Succ?s FM (93.9 FM), ? Clercine. En 2018, elle d?barque ? ?nergie FM (101.7 FM). quatre ans plus tard, la nomade s’est enfin s?dentaris?e ? la rue Chavannes, Port-au-Prince.

<>, affirme-t-elle, une once de satisfaction dans la voix. Du lundi au vendredi, entre 2 heures et 3 heures, la native de Carrefour coanime avec Jackenson D?coste les ?missions <>. Et tous les samedis, elle est ? l’antenne toujours aux c?t?s de D?coste, d’Yvelande Hilaire et leurs invit?s pour <>.

Si le volleyball et le tennis n’existaient pas, Roseline Gilot les auraient invent?s. Elle connait ses disciplines sportives, moins populaires en Ha?ti que le football, comme sa poche. Fruit de ses nombreuses lectures et de ses ?coutes r?guli?res d’a?n?s ha?tiens et ?trangers, dont Jean Pierre Etienne, Shelove Perrin et Annie Gasnier, pr?sentatrice de Radio Foot International sur RFI. Ce sont ses mod?les.

<>, avance celle qui s’entrainait dans le temps pour le poste de libero en volleyball.

Six ans de carri?re dans la peau d’analyste sportive, la professeure d’espagnol au coll?ge Senexant garde bien ses r?ves dans un coin de sa t?te. Des r?ves construits autour de ce domaine dans lequel elle a toujours souhait? exercer.

<>, d?sire la r?dactrice des rubriques volleyball et tennis de FeriSports, une presse en ligne.

Derri?re cette voix sur ?nergie FM se cache une grande fan de RnB et de zouk qui n’aurait eu aucun mal ? ?couter Rihanna, Beyonce, Demi Lovato, Harry Diboula ou Leila Chicot, en boucle. C’est la maman d’une petite fille de 3 ans : Anne-Marie Julie Gilot, qui parle d’elle avec tant d’admiration dans la voix que seule une m?re comprendrait. Mais surtout, une femme prudente qui ne d?croche pas son t?l?phone pour un num?ro inconnu pas avant d’avoir envoy? un SMS inquisiteur pour demander <>