Comme prévu, Ricardo Adé est bel et bien présent dans l’axe de la défense. Il est accompagné de Kevin Lafrance, et, sans surprise, Stephane Lambese et Alex Christian Jr occupent les côtés.

Au milieu de terrain, Bryan Alcéus et Soni Mustivar jouent le rôle de sentinelles, alors que Simonsen et Derrick Étienne Jr sont utilisés en position d’ailier.

Le duo Duckens Nazon et Frantzdy Pierrot, qui avait planté sept buts aux îles Turks et Caicos, est aligné en attaque pour met…