L’économiste Ronald Gabriel est passé de Directeur Général à Gouverneur de la Banque Centrale

Le Directeur Général de la Banque Centrale est nommé au poste de Gouverneur.

Le Gouvernement, à la suite d’un conseil des ministres organisé ce dimanche 8 Octobre , a décidé de nommer au poste de gouverneur de la banque de la république d’Haïti, l’actuel directeur général, Ronald Gabriel. En attendant la publication de l’arrêté de nomination au journal le moniteur, il est choisi pour remplacer Jean Baden Dubois qui occupe cette fonction depuis 2015, a-t-on appris d’une source proche du Gouvernement haïtien.

Ronald Gabriel qui compte plus de 33 ans de service à la Banque de la République d’Haïti (BRH) est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Montréal et d’un diplôme d’Etudes Supérieures au Centre de Techniques de Planification et d’Économie Appliquée (CTPEA).en plus d’être directeur général de la BRH, il dirigeait, depuis sa création, à titre de directeur exécutif le Fonds pour la recherche et le développement de la BRH.

Lui qui a été économiste en chef de cette institution pendant plus de 12 ans, a occupé la fonction de directeur général depuis 2019. Il a été de 2015 à 2019 membre du conseil d’administration cette institution après avoir occupé successivement les postes de Directeur – Conseiller économique au Conseil d’Administration et Coordonnateur du Comité de Politique Monétaire, Directeur du Département Monnaie et Analyse Économique.

Selon les informations que nous disposons, le successeur de Jean Baden Dubois au poste de gouverneur, Ronald Gabriel qui a reçu en août dernier le prestigieux titre de docteur honoris causa de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti pour sa contribution à l’économie et aux finances devrait entrer en fonction officiellement le lundi 9 octobre 2023.

