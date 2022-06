?lections, s?curit?, reconstruction, Ariel Henry renouvelle ses priorit?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry a pris part ? l’h?tel Montana, ce jeudi, ? la r?union du premier Comit? d’efficacit? de l’aide (CEA) du Cadre de coordination de l’aide externe au d?veloppement d’Ha?ti (CAED) pour l’ann?e 2022. La r?union a ?t? r?alis?e par le minist?re de la Planification et de la Coop?ration externe et implique notamment des membres du gouvernements et des repr?sentants des partenaires techniques et financiers.

Dans son propos de circonstance, le chef du gouvernement, faisant ?galement office de pr?sident du Comit? d’efficacit? de l’aide (CEA), a soulign? que les travaux pr?paratoires de ce comit? ont d?marr? ? la suite du s?isme du 14 ao?t 2021 qui a fortement frapp? la p?ninsule du Sud du pays. <>, a fait savoir Ariel Henry.

Plus loin, le locataire de la Primature a indiqu? que l’objectif g?n?ral de ce CEA est de relancer un dialogue constructif autour des th?matiques de coop?ration prioritaires pour le gouvernement. Ariel Henry a, entre autres, ?voqu? la r?alisation des ?lections, l’am?lioration de la situation s?curitaire, la r?ponse urgente ? la crise ?conomique et le renforcement de la r?silience du pays face aux catastrophes naturelles. Selon lui, ces priorit?s nationales sont bien consign?es dans l’accord du 11 septembre 2021 et constituent la base de l’action gouvernementale.

Selon le PM Henry, l’organisation des ?lections g?n?rales demeure sa priorit? centrale. <>, a indiqu? le Dr Henry.

Dans la foul?e, il a expliqu? que l’am?lioration de la situation s?curitaire du pays demeure un passage oblig? pour ces ?lections. <>, a-t-il argu?.

Par ailleurs, le chef du gouvernement assure qu’une r?ponse urgente est en train d’?tre apport?e ? la crise socio-?conomique assez s?v?re qui s?vit actuellement dans le pays. Il souligne que le point focal de cette crise est l’ins?curit? alimentaire. <>, a ?voqu? le Premier ministre.

Alors que le pays est log? ? l’enseigne des catastrophes naturelles, Ariel Henry dit faire du renforcement de la r?silience du pays face aux catastrophes naturelles une priorit?. Selon le PM Henry, les ph?nom?nes naturels (s?cheresse, inondations, cyclones, s?ismes) contribuent ?norm?ment ? empirer la situation d’Ha?ti, ?tant l’un des pays les plus vuln?rables de la Cara?be. <>, a annonc? le PM.

Ariel Henry voit dans cette r?union l’occasion pour le gouvernement de renouer le dialogue tant souhait? avec les partenaires au d?veloppement d’Ha?ti, trois ans apr?s l’organisation du dernier CEA. Il estime que ce comit? devra ?tre vu comme un tournant majeur dans le processus de renforcement de la coop?ration et du partenariat entre Ha?ti et les acteurs internationaux. <> a-t-il invit?.