L’EDH fait le <> de fournir moins d’electricite, selon son DG, Jean Errol Morose

Le directeur general de l’EDH, Jean Errol Morose, interroge par le journal Le Nouvelliste, vendredi 4 fevrier, a affirme faire le <> de fournir moins d’electricite dans un contexte d’arret de certaines centrales pour cause de pannes et de non maintenance des groupes electrogenes.

Le directeur general a aussi avance le cout eleve du diesel necessaire pour faire fonctionner la centrale Carrefour 3 (55 megawatts) et la perte de valeur de la gourde face au dollar, pour expliquer son choix de rationner la production de courant electrique par l’EDH.

Pour le moment, l’EDH ne dispose pour la zone metropolitaine de Port-au-Prince que de 42 megawatts. Ils sont fournis par E-Power (25 megawatts) et une des trois turbines de Peligre (17 megawatts).

Le DG de l’EDH a dit au journal avoir mis a l’arret la centrale electrique Carrefour 1, une vieille centrale dont les moteurs ne devraient plus etre en marche. Il y a des difficultes a trouver des pieces de rechange pour ses groupes electrogenes.

Problemes de maintenance et pannes

La centrale Carrefour 2 (qui etait operee dans le temps dans le cadre du financement PetroCaribe) propose des petits groupes de 1.5 megawatt. La majorite des generatrices de cette centrale est indisponible. Le temps de la maintenance est arrive.

Pour Carrefour 3, la plus recente des acquisitions de l’EDH, 55 megawatts sont disponibles sur le papier. Le DG Jean Errol Morose a indique avoir choisi d’arreter cette centrale. Sa consommation journaliere de diesel est de 105 a 110 000 gallons de diesel. Le prix du diesel a double recemment et le dollar americain s’est apprecie, a dit M. Morose, estimant que demander a l’Etat de fournir ces fonds, <>.

Le patron de la compagnie Electricite d’Haiti espere que la centrale Carrefour 3 qui est une centrale mixte pourra bientot fonctionner au gaz liquefie. <>. L’EDH pourra alors fournir l’electricite a un moindre cout.

Dans la liste des problemes de l’EDH, il y a les cas de la centrale de Varreux 1 qui est a l’arret. <>.

Pour Varreux 3, la majorite des groupes est indisponible. <>, a-t-il dit.

<>, a poursuivi Jean Errol Morose.

Le courant 24/24 coute cher

Pour le moment, l’EDH distribue a la population de la region metropolitaine les 25 a 30 megawatts journaliers de E-Power, un fournisseur prive et les 17 megawatts provenant de Peligre. L’EDH s’est arrangee pour fournir 5 heures de courant par jour dans ses differents circuits.

<>, a dit Jean Errol Morose.

Par rapport aux couts de production de l’electricite, il faudrait une augmentation des tarifs, selon le directeur general Morose. Mais ce n’est pas quelque chose a envisager dans le contexte actuel pour le gouvernement, a explique Morose.

Lors des fetes de fin d’annee, l’Etat haitien avait donne 150 000 barils de carburant. <>, a dit Morose qui croit dans une gestion <> et non dans la fourniture a perte du courant electrique.

Si la centrale hydroelectrique de Peligre fournit 17 megawatts, elle ne peut pas faire plus pendant la saison seche actuelle. L’EDH fait tout pour essayer de reparer une turbine en panne et de realiser la maintenance sur une autre.

Une entreprise sous perfusion

En 2021, l’Electricite d’Haiti a recu 8 milliards de gourdes de subvention publique, a confie au Nouvelliste le directeur general de l’EDH, Jean Errol Morose, un ancien de la boite revenu une nouvelle fois aux commandes. Il dit n’en tirer aucun motif de fierte et projette, de preference, de mettre en place un autre <> pour sortir l’ED’H de cette dependance vis-a-vis de l’Etat.

Jean Errol Morose qui se voit plus financier qu’ingenieur, dit tabler, pour le prochain semestre sur une augmentation du taux de facturation et du taux de recouvrement. <>, a explique Jean Erol Morose qui dit avoir trouve l’ED’H avec un parc de vehicules desuets, des vehicules en mauvais etat.

