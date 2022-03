L’Eglise catholique appelle les acteurs politiques a trouver d’urgence un large consensus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Rien ne laisse entrevoir une possible entente entre les protagonistes des accords politiques de Montana, du 11 septembre, de Louisiane ou du tiers du Senat. Chacun campe sur sa vision de solution a la crise. Les eveques catholiques, qui appellent ces acteurs a trouver ensemble un accord dans les differents accords, soulignent que <>.

<>, ont appele les eveques catholiques.

Les prelats soulignent aux acteurs politiques que l’heure n’est plus a la division, a la desunion, au desaccord, a la discorde, aux luttes fratricides pour le pouvoir et a la recherche effrenee et ehontee d’interets personnels egoistes et mesquins. <>, ont exhorte les eveques catholiques.

<>, lancent les eveques catholiques comme un cri d’alarme.

<>, ont appele les prelats.

Ils invitent et encouragent tous les secteurs et tous les acteurs sociaux, economiques et politiques de la vie nationale a renoncer resolument a leurs privileges afin de sauver le bien commun et preserver l’integrite de la patrie en danger. <>, ont indique les eveques catholiques.

<>, ont ecrit les eveques dans leur prise de position.

Les eveques catholiques font appel a la conscience et au sens des responsabilites de nos dirigeants afin qu’ils mettent tout en oeuvre pour que l’ordre, la paix, la securite et le respect des vies et des biens soient largement retablis et consolides. <>

<>, reclament les eveques.

Parallelement, les protagonistes des differents accords politiques avancent dans leur projet alors que le pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos.

La prise de position de l’Eglise catholique en Haiti porte les signatures de :

Mgr Launay SATURNE



Archeveque metropolitain du Cap-Haitien, president de la CEH

Mgr Max Leroy MESIDOR



Archeveque metropolitain de Port-au-Prince, vice-president de la CEH

S. Em. Chibly Cardinal LANGLOIS



Eveque des Cayes

Mgr Desinord JEAN



Eveque de Hinche, econome de la CEH

Mgr Joseph Gontrand DECOSTE, SJ



Eveque de Jeremie

Mgr Pierre Andre DUMAS



Eveque d’Anse a Veau / Miragoane

Mgr Marie Erick Glandas TOUSSAINT



Eveque de Jacmel

Mgr. Quesnel ALPHONSE, SMM



Eveque de Fort-Liberte

Mgr Yves Marie PEAN, CSC



Eveque des Gonaives

Mgr Charles Peters BARTHELUS



Eveque de Port-de-Paix