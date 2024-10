L’Église catholique s’excuse pour son implication dans l’esclavage et le colonialisme 

Le Gouvernement adopte un budget de plus de 323 milliards de gourdes priorisant l’éducation, la sécurité, l’infrastructure, et l’assistance sociale

Le synode, qui se poursuivra jusqu’au 27 octobre, offre une plateforme pour une révision critique du rôle de l’Église à travers l’histoire. En reconnaissant ses responsabilités, l’institution pourrait amorcer une nouvelle ère de réconciliation et d’engagement envers la justice sociale.

Pour certaines communautés, notamment celles anciennement colonisées, ce geste, bien que symbolique, n’est qu’une première étape. Elles réclament des actions concrètes, comme des réparations, le soutien au développement des régions spoliées, ou encore la restitution de terres et d’objets pillés.

Cet acte de repentance s’inscrit dans une série de sept demandes de pardon, chacune visant à adresser un « nouveau péché » identifié par l’Église, incluant également des fautes contre la paix, les femmes, et les migrants. Ces excuses ouvrent la voie à une réflexion plus large sur la manière dont l’Église pourrait corriger ses torts historiques.

« Nous n’avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l’exploitant », a affirmé Czerny, reconnaissant ainsi un passé douloureux et controversé.

Lors de l’ouverture du synode consacré à l’avenir de l’Église catholique, un moment particulièrement significatif s’est déroulé le 1er octobre 2024 au Vatican . Le cardinal Michael Czerny, lisant un texte du pape François, a présenté une déclaration marquant un tournant historique pour l’institution religieuse. L’Église a reconnu sa complicité dans des systèmes ayant favorisé l’esclavage et le colonialisme, rejoignant ainsi une vague de repentance amorcée par d’autres institutions religieuses comme l’Église anglicane.

