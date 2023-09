L’ENS condamne l’assassinat du professeur Solon Fortunat et critique le laxisme de l’État haïtien

​

Violence des gangs: l’ENS École Normale Supérieure de l’Université d’Etat d’Haïti condamne l’assassinat de Solon Fortunat, professeur de physique et de mathématiques.

La direction de l’École Normale Supérieure (ENS) dans une note publiée le 11 septembre condamne l’assassinat de Solon Fortunat survenu le jeudi 7 septembre 2023 dans le quartier de Solino plus précisément à Carrefour Péan par des hommes armés du Bel-Air. Il était un enseignant de physique et de mathématiques à l’ENS qui est une entité de l’UEH. La victime traînait derrière lui plus de 30 ans de carrière dans l’enseignement à l’ENS. Les responsables ont aussi critiqué le comportement laxiste du gouvernement qui abandonne la population face à la terreur des gangs.

“La Direction de l’École Normale Supérieure condamne avec la plus grande rigueur ce crime odieux et présente ses sympathies aux membres de sa famille et de la communauté universitaire éplorée par ce deuil. En cette pénible circonstance, la communauté de l’École Normale Supérieure rend hommage au regretté Professeur Solon FORTUNAT qui a enseigné les mathématiques et la physique au sein de l’ENS pendant plus de 30 ans”, a écrit la direction de l’ENS.

Les responsables de l’École Normale Supérieure ont dressé un portrait positif du professeur pour montrer la perte énorme pour la communauté éducative. “Il a été un modèle en matière de rigueur, de travail acharné, de discipline et d’humilité”, avant de critiquer le laxisme de l’Etat haïtien et du gouvernement qui d’après eux <<abandonnent la population haïtienne à son sort et oublient qu’assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes constitue la première responsabilité de la République>>, ont-ils dit.

La Direction de l’École Normale Supérieure lance un appel à tous les secteurs de la vie nationale les invitant à refuser cette politique LÉTALE et à exiger la mise en place de conditions garantissant le droit à la vie et à la dignité humaine, ont-ils conclu.

Le professeur de l’UEH avait été tué par des bandits armés à Carrefour Péan. La nouvelle de sa mort a attristé les internautes, notamment ceux qui l’ont connu. Ils ont témoigné de la disponibilité de la victime à accompagner les étudiants.

Par ailleurs, le policier Wilio Idoccy est lui aussi assassiné le même jour lors de cette violence des gangs. Selon le SPNH-17, il était un agent 4 et faisait partie de la 17e promotion de l’institution. “Il a été assassiné dans le cadre des attaques perpétrées par les bandits de Bel-Air sur la population de Solino”, a écrit sur X le SPNH-17.

