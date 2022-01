L’enseignement en partage au Printemps de l’art avec l’ancienne directrice ex?cutive de la National Gallery of Jamaica, Veerle Poupeye

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancienne directrice ex?cutive de la << National Gallery of Jamaica, Veerle Poupeye, est en pleine activit? intellectuelle au festival Le printemps de l'art, ? Port-au-Prince. Elle partage au Centre d'art, ? la rue Roy, ses exp?riences de curatrices d'art ? une bonne dizaine d'apprenants. Le lundi 17 janvier, elle ?tait aux c?t?s de R?gine Cuzin pour parler du concept de curateur d'art plus connu dans le langage courant des amateurs d'art en Ha?ti sous le nom de commissaire d'exposition.

Historienne de l’art et curatrice, Poupeye enseigne actuellement les arts ? l’Edna Manley Coll?ge of Visual Arts. Dans une interview accord?e au quotidien Le Nouvelliste, institution qui a initi? depuis l’ann?e derni?re Le Printemps de l’art en Ha?ti, elle a donn? sa vision globale de l’art dans les Cara?bes insulaires et dans la grande Cara?be.

Cette curatrice dont la profession rime avec conception, organisation d’expositions, d?finition de th?me d’expositions, choix des oeuvres ? exposer, n?gociation avec les artistes, caresse un r?ve cher. <<L'un de mes r?ves, c'est d'organiser une exposition qui mettrait en dialogue le travail d'artistes tels que : Hector Hypollite, Philom? Obin et Andr? Pierre, les Jama?cains John Dunkley, Mallica <> Reynolds et Everald Brown, Phillip Moore du Guyana et Francis Griffith de la Barbade.>>

Pourquoi un tel r?ve ne pourrait-il pas se mat?rialiser dans les Cara?bes? <>, regrette l’enseignante.

Toutefois elle assure qu’il faut de la pers?v?rance et un engagement envers la cause carib?enne pour sensibiliser davantage aux points communs esth?tiques dans la r?gion carib?enne, ? la recherche, aux expositions, aux ?changes et au r?seautage.

D’autres probl?mes sont point?s du doigt dans les Cara?bes et creusent advantage nos fronti?res. La question de la langue, pour illustrer. Elle prend en compte les limites g?ographiques et les itin?raires de voyage ?tablis qui ne se r?v?lent pas toujours pratiques ou abordables. Elle pr?cise : <>

Toutefois elle reconnait que la situation est diff?rente pour l’art contemporain carib?en, qui a g?n?r? de solides r?seaux r?gionaux et internationaux, aid?s par les communications en ligne et une plus grande mobilit?. Elle temp?re plus loin son argument pour souligner que ce r?seau a tendance ? ?tre socialement exclusif. Autrement dit, ce r?seau est tourn? vers l’ext?rieur, car ?tant ax? sur les opportunit?s internationales pour les artistes carib?ens plut?t que sur l’engagement local.

Pour faire na?tre l’espoir ? un plus grand nombre d’artistes, un rayon de lumi?re se l?ve ? l’horizon. <>, signale-t-elle.

Pour cette enseignante <>

En tant que sp?cialiste de ce sujet, elle se dit impressionner par la qualit?, l’originalit? et l’?tendue de l’art qui est produit dans la r?gion.

Veerlee qui enseigne depuis le d?but du mois de janvier jusqu’? aujourd’hui au Centre d’art, postule : <>