Lent retour ? la normalit?

Depuis le d?but du mois de septembre 2022, le pays est frapp? par une s?rie de chocs. Le choc s?curitaire, le plus important, n’est pas encore r?sorb?. Si le terminal de Varreux a ?t? lib?r? de l’emprise des gangs, les routes ne sont pas s?res dans tous les d?partements du pays et les kidnappings continuent.

Signe supr?me du difficile retour ? la normale, mis ? part la r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince, acheter de l’essence rel?ve encore du parcours du combattant dans plusieurs coins du pays et le march? noir impose encore ses prix.

L’?cole aussi est encore en crise. Apr?s avoir rat? la rentr?e de septembre puis celle d’octobre, le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle tarde ? b?tir un troisi?me calendrier scolaire. Pour l’instant moins de 20% des ?l?ves ont repris le chemin de l’?cole. La formation est en grande souffrance et tout un secteur ?conomique est mis sur pause. L’?cole esp?re une normalisation d’ici janvier 2023.

La vie ?conomique aussi est au ralenti. Entre manifestations, destructions, fermetures, incapacit?s de produire, hausse g?n?ralis?e du prix des intrants et de l’?nergie, patrons et ouvriers, entrepreneurs et commer?ants sont aux abois. Les faillites se multiplient et les banques font le d?compte des mauvais payeurs incapables de joindre les deux bouts dans un pays o? il n’existe aucun syst?me de protection sociale ou financi?re.

La vie politique aussi tra?ne les pieds. Personne ne peut encore indiquer une voie ? suivre. Il n’y a pas de propositions fermes sur la table ni de leaders ? montrer la route. Pour le moment, les sanctions am?ricaines et canadiennes animent les d?bats mais n’acc?l?rent pas encore le processus de consolidation du consensus ha?tien.

Combattre le chol?ra ne se fait pas au bon rythme. Le gouvernement semble tout attendre de la communaut? internationale. Il n’est m?me pas capable de mettre en place une campagne de communication solide. Il laisse passer l’occasion de la Coupe du monde pour parler ? la population.

M?me ?chec avec la situation en R?publique dominicaine. Les responsables ha?tiens sont aux abonn?s absents. Ils subissent la situation comme tous les Ha?tiens et apprennent aux nouvelles les rebondissements. Ha?ti ne cherche pas ? peser sur les prochaines ?lections en R?publique Dominicaine alors que le sujet ha?tien et nos compatriotes sont variables d’ajustement chez nos voisins.

Le retour ? la normale qui passe par un gouvernement qui gouverne et une population qui esp?re en des lendemains meilleurs n’est pas encore sur les rails en Ha?ti en cette fin de novembre 2022.

La normalit? dans un pays normal se fait attendre d?sesp?r?ment.