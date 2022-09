The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Programme alimentaire mondial ( (PAM) a condamn? le pillage de son entrep?t aux Gonaives qui contenait 1400 tonnes m?triques de nourriture qui devait permettre de nourrir pr?s de 100 000 ?coliers jusqu’? la fin de l’ann?e et de fournir une aide d’urgence aux familles les plus vuln?rables d’Ha?ti, selon un communiqu?, le 16 septembre 2022.

