Un jeune homme de 24 ans, Stanley Grégoire D’Haïti, et un autre plus âgé, Thomas Gestimé, ont été enlevés ce jeudi en début de soirée dans le centre-ville de Léogâne. Les ravisseurs, qui ont contacté les familles respectives des victimes ce vendredi, réclament 1 million de dollars américains. Les ravisseurs, vêtus de l’uniforme de la police administrative et lourdement armés, ont opéré à bord d’un pick-up blanc et d’une voiture noire sans immatriculation dénommée « Zo r…