Leovins Mathurin, un <> chez T-Vice

Au sein de T-Vice, il est d?sormais le showman. Sur sc?ne, Leovins Mathurin est pr?t ? tout casser. Litt?ralement. Impossible de ne pas le voir. Il s’impose et le groupe lui fait une place sp?ciale. Son show est inscrit dans le set play de la bande. Il joue assis ou se met debout. Il caresse ses baguettes ou donne l’impression de vouloir les casser sur la cymbale. Comme certains chanteurs, il se d?partit parfois de son T-shirt ou encore grimpe comme un exalt? sur les speakers et se jette sur sa batterie. Il fait tout pour attirer l’attention, il n’en d?mord pas et le public adore ?a. Tout par et pour le spectacle, c’est le credo de Leovins Mathurin. ? 24 ans, le rockstar-batteur s’est rapidement forg? une petite place dans le compas.

<>, r?torque tout de go Leovins Mathurin, ? l’autre bout du fil. La question avait os? pr?ciser qu’il ?tait un percussionniste. Il a tout de suite corrig? avec son intonation de jeune insouciant ne vivant que pour la musique et pour croquer les petits plaisirs de la vie. Aux dires du nouveau batteur de T-Vice, il est le prochain Jean H?rard Richard (Richie) ou Rolls Lain? (Roro) de la musique ha?tienne ; le Travis Barker (l’actuel mari de Kourtney Kardashian, membre des groupes Blink-182 et +44 r?put? pour son ?nergie et son style de jeu) de la musique am?ricaine. Ses trois mod?les.

<>, explique le batteur de 24 ans, n? un 4 d?cembre.

Derri?re son air de petit pr?tentieux, on d?couvre toutefois un jeune homme humble ?voquant sa toute premi?re fois dans un groupe compas de l’industrie musicale ha?tienne, avec la t?te sur les ?paules. Quel contraste ! Comment cela est-ce possible ? Tous les observateurs se le demande encore. <>, affirme-t-il avec sinc?rit?.

Cette aventure avec les prot?g?s de Jessie Alkhal, qui viennent tout juste de sabler le champagne en honneur de leur trenti?me anniversaire le samedi 6 ao?t 2022 ? El Rancho H?tel en Ha?ti, a d?but? fin 2021, gr?ce ? un de ses confr?res musiciens : Tchoukito. L’actuel guitariste des Rose et jaune, les couleurs officielles du groupe des fr?res Martino.

<>, se rappelle l’ancien ?l?ve de l’?cole de musique Meyer Levin, annexe de New York.

Si la bande des Martino est le premier groupe compas de celui qui se d?finit comme danseur et com?dien, Leovins Mathurin dit VINSX a fait ses premiers pas dans le monde ?vang?lique. C’est d’ailleurs dans le secteur des chr?tiens protestants qu’il a acquis ses premi?res armes. <>, se souvient le natif du Sagittaire dont les mains sont tout aussi habiles pour jouer du tambour et pour taper un gong. Et il doit tout ?a ? sa m?re, qui dirigeait la chorale de l’?glise du dernier temps, ? Delmas 33, ?glise o? son p?re ?tait pasteur.

<>, raconte celui qui a aussi jou? avec la chanteuse Rutshelle Guillaume. <>, dit-il d’ailleurs.

Ambitieux comme lui seul, ce jeune c?libataire sans enfant qui ne dit jamais non ? un plat de <> ne jure que par la r?ussite. <>, souhaite Leovins Mathurin a.k.a VINSX.

Roberto Martino : <>.

Lead vocal de T-Vice, Roberto Martino est content de pouvoir compter sur les talents de son batteur. <>, avance l’un des chefs de file des Vice 2K.

Tchoukito : <>

<>, fait savoir de son c?t? Tchoukito.

Richie : <>

L’art de VINSX n’?chappe pas non plus au Maestro de Klass. <>, d?clare Richie.

Rutshelle : <>

<>, indique Rutshelle Guillaume.