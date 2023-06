​

République dominicaine : l’épouse de Luis Abinader et deux de ses filles ne veulent pas qu’il brigue un second mandat présidentiel.

République dominicaine.- Le président Luis Abinader a révélé lundi dernier que son épouse, Raquel Arbaje, et deux de ses filles ne veulent pas qu’il soit réélu pour un autre mandat présidentiel. Le Chef de l’État participait à l’émission “Esta noche Mariasela», diffusée par Color Visión.

“Si je soumets ce vote chez moi, il y a Raquel et nos trois filles, là j’obtiendrais un vote nul, c’est-à-dire que je ne voterais pas et trois contre. Une qui ne vote pas, […] et deux sont contre, eh bien, deux et Raquel”, a déclaré le chef de l’Etat, selon des propos relayés par plusieurs médias dominicains.

S’agissant de savoir si oui ou non il compte se représenter aux prochaines joutes électorales, Luis Abinader n’a pas précisé clairement s’il optera pour un autre mandat présidentiel.

“La vérité est qu’il s’agit d’une décision très difficile; c’est une décision très difficile et elle a ses avantages et évidemment, puisque tout a ses inconvénients, je devrai nécessairement le dire, il y a une date limite avant août, je devrai faire connaître ma décision”, a-t-il dit.

Luis Abinader, 55 ans, exerce la fonction de Chef de l’État en République dominicaine depuis le 16 août 2020. Il a été élu sous la bannière du Parti Révolutionnaire Moderne (PRM). Il pourra se représenter pour un second mandat lors des prochaines élections présidentielles de 2024, conformément à la constitution dominicaine.

