L’équipe féminine haïtienne en Turquie pour disputer deux matchs de préparation

​

​

Avant la coupe du monde, la sélection féminine haïtienne senior disputera 2 rencontres de préparation en Turquie contre le Nigéria et la Moldavie.

Qualifiée pour la première fois à la coupe du monde féminine senior qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain, la sélection nationale commence à préparer cette compétition afin d’être prête. L’équipe haïtienne voyagera pour la Turquie ce lundi 3 avril 2023 afin d’entamer un stage de préparation. Le sélectionneur français Nicolas Delépine a fait appel à 23 joueuses dont Nérilia Mondésir, Melchie Dumornay, Roselord Borgella et Jennyfer Limage, pour disputer deux rencontres amicaux les 7 et 10 avril prochain contre respectivement le Nigéria qualifié pour la compétition et la Moldavie.

“La sélection féminine d’Haïti est sur le point de voyager en Turquie à partir du 3 avril prochain en vue d’entamer par un premier stage la préparation pour la coupe du monde de football de la FIFA de l’été 2023. Le sélectionneur Nicolas Delépine a fait le choix de vingt-trois (23) joueuses dont trois (3) , Shwendesky ( KYKY) Macelus Joseph, Florsie Love Darlina Joseph et Déborah Bien-Aimé, qui n’étaient pas à Auckland en février dernier lors des barrages”, a communiqué la fédération haïtienne de football.

Ce stage de préparation est l’occasion pour l’équipe haïtienne de peaufiner ses derniers automatismes avant la coupe du monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. La sélection nationale est dans le groupe D et jouera les matchs du premier tour contre l’Angleterre (22 juillet), la RP Chine (28 juillet) et le Danemark (1er août).

Lors de ce stage de préparation, l’équipe haïtienne aura l’occasion de tester son niveau le 7 avril prochain contre le Nigéria qualifié pour cette coupe du monde et la Moldavie le 10 avril.

Le sélectionneur Nicolas Delépine a fait appel à des joueuses clés comme Nérilia Mondésir, Melchie Dumornay, Roselord Borgella et Jennyfer Limage pour disputer ces deux rencontres.

La liste des 23 Haïtiennes

Gardiennes: Gabrielle Émilien (Gee-Gees d’Ottawa) Kerly Theus (FC Miami City)

Défenseures: Kethna Louis (Stade de Reims) Chelsea Surpris (Grenoble Foot 38) Claire Constant (SCU Torreense) Ruthny Mathurin (Ragin Cajuns Soccer) Milan Pierre-Jérôme (George Washington University) Betina Petit-Frère (Stade Brestois 29) Tabita Joseph (Stade Brestois 29)

Milieux: Jennyfer Limage (Grenoble Foot 38) Sherly Jeudy (Grenoble Foot 38) Danielle Etienne (Fordham Rams) Noa Ganthier (Weston Fury) Maudeline Moryl (Grenoble Foot 38) Melchie Dumornay (Stade de Reims) Dayana Pierre-Louis (GPSO 92 Issy) Deborah Bien-Aimé (Université internationale de Floride)

Attaquantes: Roselord Borgella (Dijon FCO) Batcheba Louis (FC Fleury 91) Roseline Eloissaint (FC Nantes) Nérilia Mondésir (Montpellier HSC) Shwendesky Joseph (Zénith Saint-Pétersbourg) Darlina Joseph (Grenoble Foot 38).

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 3 Avril 2023