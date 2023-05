​

L’équipe Service Socio-Sanitaires (SSS) de Wooden Bobby Fleuritus annonce le premier sommet des maladies chroniques en Haïti.

Le premier sommet des maladies chroniques se déroulera en novembre prochain en Haïti autour du thème: “Engager la communauté haïtienne dans la lutte contre les maladies chroniques”. Cet évènement est une initiative du Service Socio-Sanitaires créé par son président Wooden Bobby Fleuritus qui a annoncé au journal le lancement de cette activité visant à réunir des experts médicaux pour discuter des moyens de lutter contre les maladies chroniques qui sont devenues un véritable fléau dans le pays.

“Les résultats escomptés de cette activité sont de sensibiliser la population haïtienne aux maladies chroniques, de mieux comprendre les causes de ces maladies et de développer des stratégies pour les prévenir et les traiter, ainsi qu’à réduire l’incidence des maladies chroniques en Haïti et à améliorer la santé de la population haïtienne dans son ensemble”, a déclaré Wooden Bobby Fleuritus lors d’un entretien avec le journal.

Ce premier sommet se tiendra en novembre, en lien avec la journée mondiale du diabète. Toutefois, le lieu n’a pas encore été communiqué. “Le département et la date du premier sommet des maladies chroniques en Haïti n’ont pas été dévoilés publiquement en raison de la situation socio-politique du pays, mais l’événement se tiendra en novembre, en lien avec la journée mondiale du diabète”, a indiqué le président du SSS.

Pendant cet évènement visant notamment à partager des informations sur les dernières avancées en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies chroniques, il y aura des conférences-débats, des causeries et une exposition des stratégies techniques qui peuvent aider dans la prise en charge des maladies chroniques, a détaillé Wooden qui s’est dit satisfait des feedbacks après une enquête effectuée sur plusieurs départements du pays.

Un lien sera disponible pour les intéressés qui souhaitent participer à l’événement, a-t-il indiqué. “En participant à cette activité, nous pouvons acquérir des connaissances précieuses sur la façon de prendre soin de notre santé et de celle de notre entourage, ainsi que sur les politiques et les programmes qui pourraient aider à réduire l’incidence des maladies chroniques en Haïti”, a-t-il conclu.

Bobby Wooden Fleuritus est un étudiant finissant niveau Interne en médecine qui croit que les maladies chroniques sont un enjeu majeur de santé publique qui affecte tout le monde, et que des efforts doivent être faits pour les prévenir et les traiter de manière efficace.

C’est pourquoi Bobby Wooden a créé une structure nommée “Services Socio-Sanitaires” pour promouvoir la prévention et le traitement des maladies non transmissibles. Cette structure a pour objectif de sensibiliser le public aux risques associés à ces maladies et de fournir des informations sur les mesures préventives que chacun peut prendre.

