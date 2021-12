Les 12 personnalit?s de l’ann?e 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean D’Am?rique

Comme souvent quand tout va mal en Ha?ti, de nouvelles fourn?es de cr?ateurs redonnent espoir. C’?tait le cas cette ann?e avec l’?mergence en litt?rature de Jean D’Am?rique. N? en 1994, auteur de textes remarqu?s, il part en France en r?sidence et se fait rattraper par le confinement. Qu’? cela ne tienne, il ?crit des pi?ces de th??tre, de la po?sie, un roman et prend position dans les m?dias sur la situation en Ha?ti. Il capte l’attention et les distinctions pleuvent. Dans son oeuvre aux titres inusit?s, on retrouve : <>, <>, <>, <>, <>. En quelques ann?es, entre 2015 et cette ann?e, en Ha?ti et ? l’?tranger, Jean D’Am?rique d?croche des distinctions comme personne : laur?at du prix RFI th??tre pour <> ; s?lection Troisi?me Bureau / Regards crois?s pour Cath?drale des cochons ; finaliste du prix Fetkann de po?sie ; s?lection Texte en cours pour avilir les t?n?bres ; finaliste du Prix RFI-Th??tre pour <> ; Laur?at du Prix de po?sie de la Vocation ; finaliste du prix R?v?lation po?sie de la Soci?t? des gens de lettres ; mention sp?ciale prix Ren? Philoct?te de la po?sie. Mais c’est en 2021 que sa jeune carri?re conna?t une acc?l?ration fulgurante. Jean D’Am?rique re?oit l’un apr?s l’autre : le prix RFI Th??tre pour <>, le Prix Apollinaire D?couverte pour son recueil de po?sie <> ; le prix Fetkann Maryse Cond? de la po?sie pour <> ; le prix Dubreuil du premier roman de la Soci?t? des gens de lettres pour <> et le prix Fintro de litt?rature francophone, une bourse qui soutient les jeunes auteurs d’avenir.

Bedjine

Depuis quelques ann?es, la musique ha?tienne est bouscul?e par des femmes (Misty Jean, Rutshelle Guillaume, Darline Desca, Blondedy Ferdinand, Florence Dur?, Danola, Tafa Mi-Soleil) qui gr?ce ? leurs divers talents, acc?dent aux plus hautes marches. 2021 a ?t? l’ann?e de Bedjine. Gr?ce ? sa voix, le choix de ses textes, sa fa?on de se pr?senter sur sc?ne et un marketing intelligent, Marie Bedjine Love David de son nom complet a su hisser ses musiques au rang de succ?s et ses collaborations avec K-dilak ou Richard Cav? au rang de m?gahits. En 2021, c’est avec les succ?s comme <>, <> ou <> qu’elle s’impose. Mais c’est surtout avec <> qu’elle r?ussit, avant la sortie officielle de ce morceau, un v?ritable coup de marketing. << Consciente de l'attrait et du scandale que pouvait provoquer un tel titre chant? par une femme, Bedjine, plus Madona que Adele, annonce la chanson en publiant un teaser ? combien provocateur. Des bribes de la vid?o post?e sur les r?seaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, la montre ? quatre pattes, en string et soutien-gorge, le regard affriolant, chantant ouvertement <>. Le choc est ?norme. Certains s’empressent de critiquer le c?t? ? la fois ind?cent, vulgaire et pas du tout f?ministe du refrain <>. Mais le co?t marketing a r?ussi. Surtout que Bedjine aime bien miser sur ses courbes a?rodynamiques et ses formes plantureuses pour jouer ? l’aguicheuse. Ce qu’elle ne s’est pas priv? de faire sur les premiers extraits de la vid?o diffus?s. Le public ? mordu ? l’hame?on. Mieux, les curieux ont aval? l’app?t, la canne-?-p?che, le bateau et la p?cheuse-p?cheresse. Tout le monde a cru que Bedjine r?clamait face cam?ra, image ? l’appui, une partie de jambes en l’air. <>, a expliqu? Bedjine au micro de Guy Wewe, peu de temps apr?s la diffusion du clip <> que le teaser <> avait lanc? dans le d?bat public. En fait, le refrain est tout simplement <>. Rien de sexuel. C’est m?me un texte moralisateur >> (in Ticket), 2021 a ?t? une belle ann?e pour Bedjine. Que le succ?s continue de l’accompagner.

Daniel Foote

Rarement un diplomate am?ricain aura marqu? l’actualit? en Ha?ti. Pas par son action ou son inaction comme envoy? sp?cial du gouvernement am?ricain de Joseph Biden sur le dossier Ha?ti mais par sa d?mission et les d?clarations qui ont suivi. Nomm? apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, Daniel Foote semblait devoir remplacer l’ambassadeur Michele J. Sison sur le d?part. Il n’en sera rien. Les deux diplomates, avec des vues diam?tralement oppos?es sur le dossier Ha?ti, vont m?me s’affronter. Foote finira par remettre sa d?mission et Kenneth Merten, un ancien du dossier Ha?ti, reviendra en selle. La d?mission de Daniel Foote ne marque pas pour autant son retrait sur le dossier Ha?ti. Sa proposition de renforcer les forces de police ha?tiennes avec hommes, formation et mat?riel est toujours en discussion. Sa proposition de trouver un accord entre les diff?rents accords concoct?s par les acteurs ha?tiens est encore valide, ses critiques acerbes contre le Premier ministre Ariel Henry ou la politique am?ricaine men?e en Ha?ti sont encore d’actualit?. Foote a m?me ouvertun compte sur Twitter pour exprimer ses points de vue, ces derni?res semaines. Certains lui reprochent de s’ing?rer dans les affaires ha?tiennes tout en pr?chant la non-ing?rence am?ricaine et en d?fendant le droit des Ha?tiens de s’occuper seuls de leur pays. D’autres estiment qu’il est comme tous les diplomates am?ricains sur le dossier ha?tien et qu’il veut simplement imposer ses vues ? tous. Daniel Foote en 2021 a surtout symbolis? l’embarras de l’administration d?mocrate du pr?sident Biden pour trouver une position sur le dossier Ha?ti et de s’y tenir.

Gabriel Fortun?

Le 14 ao?t 2021. Quelques minutes apr?s le s?isme qui d?vasta la presqu’?le du Sud, le premier d?c?s confirm? sera celui de Gabriel Fortun?. Ancien maire de la ville des Cayes, ancien d?put? de la circonscription de ladite ville, ancien s?nateur du d?partement du Sud, ancien d?l?gu? d?partemental, celui qui avait eu en main un jour tous les leviers de pouvoir dans cette partie du pays assistait ? une r?union politique quand le tremblement de terre frappa la r?gion, ce samedi 14 ao?t. Peu de participants ?chap?rent aux d?combres de l’h?tel Le Manguier, propri?t? de Gabriel Fortun?. Il est d?c?d? sous les murs de cet ?tablissement qui faisait sa fiert? et celle de la ville des Cayes. Ces derniers mois, Gabriel Fortun?, r?put? pour ses d?clarations incisives, lui qui a ?t? tour ? tour Lavalas, anti-Lavalas, PHTK et en bisbille avec le PHTK, racontait ? qui voulait l’entendre que le pr?sident Jovenel Mo?se avait ?t? l?ch? par son parrain, sans jamais ?tre plus explicite. Gabo est parti avec ses secrets et restera comme une victime embl?matique des ravages du s?isme du 14 ao?t 2021 et de ses milliers de victimes, morts et bless?s.

Frank?tienne

Il est sans doute l’?crivain ha?tien en activit? avec la r?putation la mieux assise. L’un des plus ?g?s aussi du haut de ses 85 ans. En 2021, il nous a fait peur car sa mort a ?t? faussement annonc?e sur les r?seaux sociaux. Il nous a inqui?t?s car il a pass? un long s?jour ? l’h?pital frapp? par le Covid-19. Il nous a rendu fier quand l’Acad?mie fran?aise lui a d?cern? le Grand Prix de la francophonie. Seul Jean M?tellus avant lui avait eu droit ? cet honneur d?cern? annuellement. Frank?tienne et Ha?ti, c’est une longue histoire d’amour qui commence dans les ann?es 50 alors qu’il ?tait jeune professeur, puis on a d?couvert avec lui <>, le premier roman ?crit en cr?ole. La pi?ce <

> (graphie de l’?poque) fera de lui l’auteur le plus jou? de sa g?n?ration. Ensuite, c’est l’intellectuel engag?, le peintre inspir? et le premier de nos ministres de la Culture qui marqueront la carri?re de Frank?tienne. Auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages et de centaines de tableaux, l’acteur, le chanteur comme l’homme impliqu? dans la cit? continue de nous ?merveiller. Et dire qu’en plus il a donn? toutes ses lettres de noblesse au cr?ole quand personne n’osait mettre cette langue en avant.

Gessica G?n?us

Actrice depuis plus de vingt ans. R?alisatrice d’un documentaire prim?, <>. R?alisatrice de <> en 2021. Gessica G?n?us a ressuscit?, ? elle seule, le cin?ma ha?tien et fouett? l’orgueil de tous les Ha?tiens qui ont pari? sur elle comme rarement. Tout commence en juillet 2021 par un succ?s ? Cannes, lors de la 74e ?dition du fameux festival. <> re?oit une ovation debout du public apr?s sa projection. Plus de huit minutes. Les ouvreuses demandent de vider la salle pour la projection du film suivant. L’ovation se poursuit dans le hall d’entr?e. Il y a de la joie, de l’?motion et des larmes dans l’air. <>, tourn? exclusivement en cr?ole et en Ha?ti, est sous-titr? et le courant passe. Le monde d?couvre l’histoire compliqu?e d’une famille ha?tienne qui se d?bat dans les affres d’un pays en faillite totale. Fabiola R?my, pour son premier r?le, joue Janette, la m?re de famille, potomitan comme seules les m?res peuvent l’?tre, et cr?ve l’?cran tant son jeu est juste. Si Gessica G?n?us ne compte plus les festivals auxquels le film a particip?, <> a d?j? re?u la mention sp?ciale D?couverte du prix Fran?ois Chalais ? la 74e ?dition du festival international du film de Cannes, Grand prix du jury et prix du public du Festival Paysages de Cin?astes, deux prix au Festival international du film francophone (FIFF) de Namur (Belgique), ? savoir le prix de la d?couverte et le prix du public. <> a aussi eu l’?talon d’argent du Meilleur film et celui du Meilleur son ? la 27e ?dition du Festival panafricain du cin?ma et de la t?l?vision (Fespaco) et le prix du meilleur film TV5 Qu?bec-Canada ? la 27e ?dition du festival de films CINEMANIA.

Ariel Henry

Rien ne pr?disposait le Dr Ariel Henry ? devenir Premier ministre d’Ha?ti, encore moins Premier ministre absolu car il n’a ni pr?sident de la R?publique ni Parlement pour temp?rer son pouvoir. Ancien ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales et des Affaires sociales et du Travail de l’administration de Michel Martelly, le neurologue r?put? a pu non seulement s’imposer sur le Dr Claude Joseph qu’il a remplac? apr?s une intervention remarqu?e du Core Group, mais il a su aussi prendre les r?nes de toutes les institutions, les unes apr?s les autres. Ariel Henry s’est rapproch? d’une bonne partie de l’opposition ? Jovenel Mo?se sans couper tous les ponts avec le PHTK. Si 2021 a ?t? l’ann?e d’Ariel Henry, pour le pays le plus dur est ? venir. Le Premier ministre n’a encore mis en place aucun m?canisme solide pour ramener Ha?ti sur le chemin de la d?mocratie et de la renaissance ?conomique. Il n’a ni r?tabli l’ordre ni jugul? l’ins?curit? ou confort? l’appareil judiciaire. Il n’a encore ni d?fini son mandat ni lanc? les grands chantiers qui avaient ?chapp? ? Jovenel Mo?se. Ariel Henry est, pour le moment, le Premier ministre du temps qui passe, pas encore celui de la construction du meilleur.

Jovenel Mo?se

<> C’est par un communiqu? sign? du Premier ministre a.i., le Dr Claude Joseph, que le pays et le monde entier apprennent officiellement, le 7 juillet ? l’aube, l’assassinat du pr?sident de la R?publique Jovenel Mo?se. Ainsi, s’est achev? dans le sang et la solitude le r?gne du dernier en date de nos pr?sidents ?lus. Plus d’un si?cle que le pays n’avait pas v?cu un tel traumatisme. Jusqu’? nos jours, l’enqu?te est ? l’arr?t et la justice balbutie. Le pr?sident Jovenel Mo?se, qui avait tent? de faire de la politique en instrumentalisant la violence et les menaces, a fini sous les balles d’assassins insaisissables et son dossier se trouve entre les mains d’une justice qu’il avait, pour des raisons politiques, affaibli comme jamais. Par ses actions, ses ?checs, ses projets, Jovenel Mo?se aura marqu? non seulement l’ann?e 2021, mais ?galement l’histoire du pays.

Nous, les r?fugi?s

Si la photo du policier am?ricain ? cheval coursant un Ha?tien, fouet et lasso en main, a marqu? l’ann?e, 2021 a ?t? celle des Ha?tiens r?fugi?s ? travers le monde, particuli?rement dans notre h?misph?re. Partout en Am?rique latine, les Ha?tiens se sont dirig?s vers les ?tats-Unis en affrontant tous les dangers. Des milliers d’entre eux se sont retrouv?s devant un mur ou face aux forces de l’ordre am?ricaines. Peu de nos compatriotes ont pu concr?tiser leur r?ve de rejoindre un parent ou d’atteindre l’Am?rique de Biden car de Trump ? la nouvelle administration, rien n’a vraiment chang? dans la politique migratoire de notre puissant voisin. Des dizaines d’autres ont pris la mer ou ont travers? la fronti?re avec la R?publique dominicaine pour se retrouver aussi devant l’impossibilit? de terminer leur voyage vers leur point de destination. Des milliers et des milliers de nos compatriotes en provenance de plusieurs pays ont ?t? rapatri?s par les autorit?s am?ricaines, bahamiennes, dominicaines, mexicaines, des ?les Turks and Caicos et autres. Les Ha?tiens sont devenus, plus qu’avant, des r?fugi?s dans leur propre pays. Apr?s les d?placements de populations de Bel-Air, c’est la zone de Martissant qui a fourni les plus grosses foules de d?plac?s en 2021 ? cause de la guerre des gangs. Des milliers de familles ont d? trouver refuge chez un proche, un parent ou changer de quartier. Les d?partements du Sud-Est, des Nippes, du Sud, de la Grand-Anse et une partie du d?partement de l’Ouest sont affect?s par la situation s?curitaire ? Martissant. Les hommes et les marchandises sont prisonniers de la guerre des gangs et le d?sespoir que cela provoque alimente le besoin de quitter le pays. Aujourd’hui en Ha?ti, les riches comme les pauvres sont tent?s par le d?part et chacun peut ?tre un jour un r?fugi? ici ou ailleurs. ? cause du d?sespoir ou de l’ins?curit?.

Le policier inconnu

Cette ann?e, la liste d?j? trop longue des policiers tu?s dans l’exercice de leur fonction ou parce que des bandits ont d?couvert qu’ils appartenaient ? la Police nationale d’Ha?ti s’est encore allong?e. Certains des martyrs de la Police nationale d’Ha?ti (PNH) sont demeur?s sans s?pulture comme ceux assassin?s lors de la d?b?cle ? Village-de-Dieu en mars 2021. Pour d’autres comme Pierre France Richard ?tienne, tu? alors qu’il poursuivait les bandits qui op?rait le kidnapping du professeur Patrice Derenoncourt, jamais l’institution polici?re n’a pr?sent? les r?sultats d’une enqu?te ni rendu hommage ? la dimension de son sacrifice. Les policiers, en d?pit de leurs faibles moyens, en d?pit de la recrudescence des gangs, en d?pit des ?checs successifs qu’ils connaissent, restent et demeurent les seuls qui, au p?ril de leur vie, d?fendent les vies et les biens en Ha?ti. La Police nationale d’Ha?ti a du chemin ? faire pour r?tablir la confiance au sein de la population, les autorit?s politiques ont des moyens ? mettre sur la table pour aider les policiers ? bien remplir leur mission, mais le vrai d?fi pour sauver la PNH et pr?server la vie de chaque policier passe par les ponts qui doivent tomber entre bandits de tout poil et politiciens en Ha?ti. Hommage au policier inconnu et ? tous ceux qui servent la patrie et meurent en accomplissant leur devoir.

Emmelie Proph?te-Milc?

En 2021, Emmelie Proph?te-Milc? a re?u le prix du Rayonnement de la langue et de la litt?rature fran?aises de l’Acad?mie fran?aise et la m?daille de vermeil qui va avec. Cette distinction souligne son apport ? la langue de Voltaire ? travers son oeuvre de nouvelliste, de po?te, de romanci?re, de journaliste et de haut fonctionnaire. En 2021, Emmelie Proph?te-Milc? a aussi connu la cons?cration avec le succ?s de son ouvrage <>. Encens? par Dany Laferri?re au lendemain de l’assassinat de Jovenel Mo?se qui recommande le roman ? ceux qui souhaitent comprendre un peu mieux Ha?ti, le livre connait un succ?s ?norme en ?tant le livre d’un auteur ha?tien le plus vendu en Ha?ti et ? l’?tranger cette ann?e (3 mois en t?te des ventes au Qu?bec, des scores remarquables en France et en Belgique pour un livre publi? par une maison d’?dition canadienne), mais le livre lui a permis d’?tre finaliste des Prix des 5 continents et Ivoire et surtout de d?crocher le prix F?tkann Maryse Cond?, cat?gorie M?moire et une mention sp?ciale du Prix Carbet de la Cara?be et du Tout Monde. En 2021, Emmelie Proph?te-Milc? a aussi sign? avec Amazon qui va distribuer sous le titre de <> la traduction en anglais de son ouvrage <>.

Soup joumou

Apr?s une belle bataille initi?e par le minist?re de la Culture et de la Communication et finalis?e par la Mission d’Ha?ti aupr?s de l’Unesco, le Comit? intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immat?riel, r?uni ? Paris le 16 d?cembre dernier, a d?cid? d’inscrire la soupe joumou (soupe au giraumon) d’Ha?ti sur la liste du patrimoine culturel immat?riel de l’Unesco. Cette cons?cration symbolique ne va pas changer grand-chose pour la soupe dite de l’Ind?pendance que tout Ha?tien qui en a la possibilit? d?guste chaque dimanche et certains jours de l’ann?e comme le 1er janvier. La soupe fera encore le r?gal de ceux qui l’adorent quelle que soit la recette adopt?e dans leur famille. Pour aller plus loin, il faudrait une standardisation de la formule et un vrai travail pour partager avec le reste du monde cette soupe qui identifie si bien Ha?ti.

Frantz Duval