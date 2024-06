Les 30% des employés de l’État qui ne se présentent sur leurs lieux de travail seront écartés, informe le PM Garry Conille

Le Premier ministre Garry Conille informe que les 30% des employés de l’État qui reçoivent leur salaire sans se présenter sur leurs lieux de travail seront écartés de l’administration publique.

Lors d’une conférence de presse ce jeudi 20 juin 2024 en présence notamment du ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Me Carlos Hercule, du Directeur général de l’ULCC et du président de la Cour supérieure des Comptes, le Premier ministre Garry Conille a annoncé des mesures afin d’assainir les institutions de l’Etat, lutter contre la corruption et l’impunité dans l’Administration publique haïtienne.

Au cours de cette conférence, le chef de la Primature a informé que 30% des employés de l’État perçoivent leur salaire alors qu’ils ne se présentent pas à leur poste. Pour mettre un terme à cette pratique qui vise à affaiblir l’État, le docteur Garry Conille informe que des mesures seront prises pour écarter les absentéistes de l’administration publique.

Reconnaissant que la mauvaise gouvernance, la corruption, entre autres, sont les facteurs qui contribuent à l’affaiblissement de l’État, le Premier ministre Garry Conille dit croire que la réussite de la transition dépend de la collaboration de la population avec le gouvernement. “En ce sens, il faut qu’on se mette au travail pour redonner confiance à la population” a déclaré M. Conille.

