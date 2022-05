Les acteurs sont-ils enfin pr?ts ? faire des sacrifices pour r?soudre la crise ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les informations font ?tat d’une rencontre mercredi soir entre le Premier ministre Ariel Henry et Magali Comeau Denis, l’une des initiatrices de l’Accord de Montana. Selon les informations, c’est le Premier ministre Ariel Henry qui avait fait la proposition de la rencontre. En attendant une note formelle des concern?s, Jacques Ted St-Dic du Bureau de suivi de l’Accord de Montana, informe que la rencontre portait sur la crise multiforme qui ronge le pays. Une autre rencontre est programm?e pour le week-end en vue de poursuivre les discussions.

On ne sait pas si cette s?rie de rencontres va d?boucher sur un apaisement de la crise multiforme ? laquelle le pays fait face. D?j? une rencontre entre des protagonistes de la crise est un pas dans la bonne direction quand on se rappelle l’alibi que les repr?sentants de l’Accord de Montana et ceux de l’Accord du 11 septembre et/ou le gouvernement avaient avanc? pour abandonner une tentative de pourparlers en f?vrier dernier. Les deux parties (l’Accord de Montana et l’Accord du 11 septembre et/ou le gouvernement comprennent-elles finalement qu’elles doivent faire des concessions pour tenter de sortir le pays de la crise ?

Il est trop t?t pour dire si les deux camps sont anim?s de bonne volont?, on doit cependant noter que cette premi?re rencontre est une bonne initiative. Presqu’un an apr?s l’arriv?e du Premier ministre Ariel Henry ? la t?te du pays, en d?pit du soutien de la communaut? internationale dont il b?n?ficie, il est clair qu’il n’a pas de solution ? la crise. Jusqu’ici, les grandes d?cisions prises par le chef du gouvernement sont pour plaire ? la communaut? internationale qui l’a plac? au pouvoir. En tendant la main ? l’Accord de Montana, Ariel Henry comprend-il finalement qu’il doit chercher des soutiens locaux pour faire face ? la crise ?

L’Accord de Montana, de son c?t?, a ?lu depuis janvier dernier un pr?sident provisoire de la R?publique et un Premier ministre. Le processus est bloqu? depuis les ?lections de Fritz Alphonse Jean et de Stevens Beno?t. En r?pondant ? l’appel du Premier ministre Ariel Henry, les institutions et personnalit?s formant l’Accord de Montana reconnaissent-elles finalement qu’elles n’ont pas les moyens de leur politique ?

Il faut attendre les prochaines rencontres et surtout quand les langues commenceront ? se d?lier pour savoir si les acteurs sont sinc?res ou non dans leur d?marche.

Parall?lement ? cette initiative du Premier ministre Ariel Henry pour trouver une solution ? la crise, il y a d’autres initiatives en cours. Il y a par exemple la commission de dialogue form?e de monseigneur Og? Beauvoir de Religions pour la paix, Laurent St Cyr du secteur priv? des affaires et de Jean Robert Charles de la CORPURA. Cette commission a d?j? entrepris des d?marches aupr?s de certains protagonistes de la crise. Le Premier ministre a sans doute int?r?t ? prendre en compte ce qui a ?t? d?j? fait dans le cadre d’une ?ventuelle solution ? la crise. Le chef du gouvernement doit aussi ?viter d’embarquer le pays dans des manoeuvres dilatoires comme d’autres avant lui en organisant des rencontres sans fin.