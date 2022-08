Les activit?s judiciaires de la juridiction de Croix-des-Bouquets transf?r?es ? Tabarre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Notons que les tribunaux dans la commune de Croix-des-Bouquets ont ferm? leurs portes depuis plusieurs mois ? cause de la fureur des gangs qui ne cessent de tuer et de terroriser la population.

<>, a fustig? Me Sosth?ne Chouloute, joint par t?l?phone mercredi. L’homme de loi critique l’?tat qui a le monopole de la violence et qui ne fait rien pour combattre les gangs qui ?tendent leurs territoires. <>, a balanc? le b?tonnier de l’ordre de Croix-des-Bouquets. <>, a lanc? l’avocat.

<>, a fait savoir le CSPJ, avant de pr?ciser que cette disposition transitoire est prise dans le but de prot?ger les vies et les biens de tout un chacun compte tenu de l’aggravation du climat d’ins?curit? paralysant le fonctionnement normal de presque toutes les activit?s dans la commune de Croix-des-Bouquets.

