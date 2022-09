Les activit?s paralys?es ce lundi ? Mirago?ne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les activit?s sont paralys?es, ce lundi 19 septembre, ? Mirago?ne, chef-lieu du d?partement des Nippes o? des barricades ont ?t? constat?es, des jets de pierres et de bouteilles signal?s au niveau de diverses art?res. Le transport en commun, le commerce formel et informel sont au point mort. Au march? public de Bas-du-Fort, les marchands sont aux abonn?s absents. Les rues sont quasiment d?sertes dans le centre-ville habituellement bond? de gens.

Les banques commerciales et autres institutions publiques et priv?es restent ferm?es ce lundi 19 septembre, dans la Cit? de Fernand Hibbert. Cette situation de paralysie des activit?s fait suite ? une tr?ve observ?e samedi et dimanche dans le cadre de la mobilisation contre la vie ch?re et l’augmentation des prix des produits p?troliers.

Des tirs nourris ont ?t? entendus dans la soir?e du 18 septembre dans le centre-ville de Mirago?ne.