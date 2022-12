Les anciens ministres Liszt Quitel et Berto Dorc? sanctionn?s par le Canada pour corruption

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien ministre de la Justice et celui de l’Int?rieur du gouvernement d’Ariel Henry, respectivement Berto Dorc? et Liszt Quitel, ont ?t? sanctionn?s par le Canada. La nouvelle a ?t? annonc?e ce mardi 20 d?cembre par Affaires mondiales Canada dans un communiqu?.

