Les articles du New York Times et leurs auteurs

Le Nouvelliste vous propose dans cette ?dition les informations et les liens pour vous permettre de retrouver le dossier publi? par le New York Times sur Ha?ti.

Ce travail couronne des recherches de toute une ?quipe dont les noms sont cit?s en guise d’hommage.

Il est aussi possible de retrouver la bibliographie des sources cit?es. Le travail n’est pas tomb? du ciel. Avant les journalistes du New York Times il a exist? le travail de nombreux chercheurs. R?cemment, toute une s?rie d’historiens am?ricains, ha?tiens et am?ricains d’origine ha?tienne ont mis le cas ha?tien au devant dans leur travaux. Toute une biblioth?que en anglais existe sur les premi?res ann?es de la nation qui m?rite d’?tre traduite en fran?ais et en cr?ole.

Comment aussi honorer ce travail sans citer quelques-uns des historiens ha?tiens qui ont fait oeuvres majeures : Roger Gaillard, Wein Weibert Arthus, Joseph Bernard Junior, Gusti-Klara Gaillard Pourchet, entre autres.

Leur soucis ? tous ceux-l?, comme pour les journalistes du NYT, a ?t? d’aller aux sources. Il n’y a rien de mieux que d’interroger les archives pour reconstituer le cheminement et la v?rit? des faits pass?s.

Bonne lecture des articles du New York Times et bienvenue aux futurs chercheurs.

Comment la France a ripost? aux demandes de r?parations d’Ha?ti

https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-aristide-france-reparations.html

Envahissez Ha?ti, exhorte Wall Street. Les ?tats-Unis s’ex?cutent.

https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-etats-unis-occupation.html

Comment une banque fran?aise a fait main basse sur Ha?ti

https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/europe/haiti-cic-france-dette.html

La ran?on

? la racine des malheurs d’Ha?ti: des r?parations aux esclavagistes

https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-france-dette-reparations.html

How (and Why) We Calculated the Value of Haiti’s Payments to France

https://www.nytimes.com/2022/05/25/reader-center/haiti-france-debt-payments.html

The Ransom: A Look Under the Hood

https://www.nytimes.com/2022/05/20/world/americas/haiti-bibliography.html

Historical data on Haiti’s debt

https://github.com/nytimes/haiti-debt

Les auteurs

Constant M?heut, Catherine Porter, Matt Apuzzo, Selam Gebrekidan

Contributeurs pour les recherches: Daphn? Angl?s et Claire Khelfaoui depuis Paris, Charles Archin, Harold Isaac et Ricardo Lambert depuis Port-au-Prince, Gessika Thomas depuis P?tionville, Ha?ti, et Allison Hannaford depuis North Bay, Canada, Sarah Hurtes et Milan Schreuer ? Brussels, Kristen Bayrakdarian ? New York, et Audrey Kolker ? New Haven