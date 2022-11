Les avions vont-ils continuer ? atterrir ? Port-au-Prince ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La F?d?ration internationale des associations de contr?leurs a?riens rappelle que les contr?leurs a?riens sont essentiels dans la cha?ne du trafic a?rien. “La sant? et le bien-?tre de cette main-d’oeuvre essentielle nous pr?occupent au plus haut point, c’est pourquoi un dialogue appropri? doit se tenir avec les responsables de l’aviation civile ha?tienne au sujet de leur s?curit?”, pr?cise la note.

Cet incident soul?ve de grandes inqui?tudes sur la s?curit? de l’espace a?rien ha?tien et la continuation du service. “L’IFATCA a demand? ? l’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC) de porter une meilleure attention ? la s?ret? et ? la s?curit? des professionnels du contr?le du trafic a?rien et du syst?me a?ronautique en Ha?ti, notre demande est rest?e sans r?ponse”, se d?sole les responsables de l’IFATCA dans la note.

