Loin du temple de Thémis, les avocats ont maintenu la tradition ce mercredi. En grande pompe, de nombreux avocats, tous recouverts d’un blanc immaculé, ont commémoré la Saint-Yves. À la mémoire de leur saint patron, le prêtre et l’avocat qui a épousé la justice saine et équitable au cours de sa vie, un service œcuménique a été organisé à l’hôtel Montana par monseigneur Pierre André Dumas. Dans son allocution de circonstance, Me Marie Suzy Legros, bâtonnière du…