Les Bahamas rejoignent le Kenya et engagent 150 personnes pour soutenir la force multinationale en Haïti

​

​

Le gouvernement des Bahamas annonce avoir engagé 150 personnes pour soutenir la force multinationale en Haïti.

Le gouvernement des Bahamas via son ministère des Affaires étrangères a annoncé le mardi 1er août avoir engagé 150 personnes pour soutenir la force multinationale en Haïti une fois autorisée par le conseil de sécurité des Nations Unies. Les Bahamas disent saluer la décision du Kenya et font appel à l’ONU pour soutenir cette force.

“Les Bahamas ont engagé 150 personnes pour soutenir la force multinationale une fois autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous appelons maintenant à l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU pour soutenir cette force”, peut-on lire sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères bahaméen.

Les Bahamas qui rejoignent le Kenya ont salué la décision de ce pays africain d’aider Haïti en matière de sécurité où la situation s’est dégradée ces derniers temps. Le Kenya est prêt à envoyer 1000 policiers et a manifesté sa volonté de diriger cette force multinationale tant souhaité par le gouvernement haïtien. “Les Bahamas attendent avec intérêt de travailler avec le Kenya et d’autres partenaires en Haïti pour contribuer aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité”, a déclaré le gouvernement des Bahamas via cette note publiée par son ministère des Affaires étrangères.

Elles croient que ces approches régionales et diasporiques pour lutter contre l’insécurité causée par la violence des gangs sont essentielles pour créer un espace sûr pour favoriser le consensus politique et rétablir l’ordre démocratique.

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 2 Août 2023

Le Ministre des Affaires Étrangères accueille favorablement l’interêt du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti