C’est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent, qui a annoncé lui même, ce vendredi, dans un tweet, la délocalisation du palais de justice du Bicentenaire à cause de l’insécurité qui y règne. Après avoir refusé la demande du barreau de Port-au-Prince et d’autres acteurs du système judiciaire qui réclamaient la relocalisation du palais de justice, le ministère de la Justice a fini par céder.

N’est-ce pas une nouvelle défaite pour la…