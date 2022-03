Les bandits tuent des grades de la PNH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le commissaire principal Robert Plaisimond, issu de la premiere promotion de la Police nationale d’Haiti et affecte a la Direction de l’administration penitentiaire, a ete assassine non loin de chez lui, a Tabarre, entree Ed-One, le mardi 1er mars 2022, a confie au Nouvelliste le porte-parole de la PNH, l’inspecteur Gary Desrosiers.

<>, a explique Garry Desrosiers. <>, a poursuivi Garry Desrosiers.

Fin janvier 2022, le commissaire de police, Jean Ismay Auguste, recupere, un peu apres 19 heures, sa compagne Clotilde Vilus et leur fille, non loin du calvaire, a l’entree de Croix-des-Bouquets. Pendant toute la journee, il y avait eu des accrochages entre la PNH et le gang des 400 Mawozo. Vers La Tremblay, ou habite cette famille, leur vehicule est arrose de balles. Les detonations sont infernales. Le commissaire Auguste et sa compagne sont mortellement blesses. Touchee a la nuque, leur fille a pu s’extraire du vehicule pour se planquer. L’enfant, rattrapee et conduite a l’hopital par les bandits qui ont ouvert le feu sur le vehicule. Au telephone, elle avait trouve un collegue de sa mere. <>, avait confie M.A a un proche, collegue de sa mere, ou elles s’etaient rendues en milieu d’apres-midi. Cela fait plus d’un mois. Les cadavres n’ont pas ete retrouves, a confie mercredi un collegue de Clotilde Vilus.

Le commissaire de police rejoint la liste des policiers sans sepulture de la PNH. Il est porte disparu, avait indique la PNH apres les faits rapportes par des temoins. Sur cette liste des policiers sans sepultures, il y a Ariel Poulard, Stanley Eugene ,Georges Vivender Alexis, Wislet Desilus, Lucdor Pierre, tues lors d’une operation a Village de Dieu le 12 mars 2021. En 2021, 54 policiers ont ete tues, selon des informations obtenues du RNDDH.