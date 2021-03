Du temps des beaux jours de la publicité, on disait que «le client est roi». Sur cette maxime, on édifiait toute une philosophie pour construire des campagnes magnifiques. Le client était au centre de tout même quand le but final était de magnifier le produit. Aujourd’hui, on ne masque même plus le but ultime dans des emballages mensongers. Le client n’existe plus. Dans le numéro du jour, Le Nouvelliste publie un article qui présente un panorama de la vie misérable des…