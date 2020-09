L’ensemble des barreaux et organisations nationales et internationales des barreaux ont exprimé au président de la République leur profond sentiment de révolte suite à l’assassinat du bâtonnier Monferrier Dorval. Ce crime contre le représentant le plus illustre du barreau, rappelle à nouveau la Conférence internationale des barreaux, constitue une atteinte à l’État de droit même. Solidaires au barreau de Port-au-Prince et à la Fédération des barreaux d’Haïti, les signataires…