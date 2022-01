Les bateaux de croisi?re de retour ? Labadee

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-01-27 | lenouvelliste.com

Apr?s une longue absence due au Covid-19, les bateaux de croisi?re sont de retour ? Labadee (Cap-Ha?tien), dans le Nord d’Ha?ti. Selon des informations du Nouvelliste, Harmony of the seas est le bateau de croisi?re qui inaugure le retour des touristes d’un jour ? Labadee. 2 896 passagers et 1 979 membres d’?quipage sont dans la rade ce jeudi depuis 9h a.m. Le d?part est pr?vu ? 6h p.m. D’autres arriv?es sont pr?vues pour les prochains jours.

Auteur

R?agir ? cet article