Le Nouvelliste : Les Vendredis Littéraires ne bourdonnent plus d’activités. Insécurité. Covid-19. Le public de VL s’en plaint. Que se passe-t-il ?

Lyonel Trouillot : Nous rouvrons ce vendredi 17 septembre. La demande est réelle de la part des habitués. Dans cette vie qui ne ressemble plus à la vie à force de violence, de peur et qui rend difficile chaque sortie, chaque rencontre, nous ne pouvons pas choisir l’enfermement et surtout le silence comme solution. Nous redonnons do…