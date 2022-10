Les blind?s canadiens de la PNH commencent ? arriver

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sur les r?seaux sociaux, les images de l’avion et des v?hicules ont circul?. En fin d’apr?s-midi, un avion en provenance des USA doit arriver avec des ?quipements lourds pour aider au d?blocage du terminal de Varreux et ? la lutte contre les gangs.

