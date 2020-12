Il y a ce dernier lundi d’avant la Noël des dizaines de sujets qui méritent un traitement en éditorial. Il y a tant à dire sur la Covid-19 qui risque de repartir à la hausse en Haïti parce que nos parents et amis de la diaspora débarquent en masse et que de moins en moins d’entre nous portent masque et appliquent la distanciation physique. Les milieux hospitaliers enregistrent déjà la lente remontée des cas. Il y a à dire sur l’insécurité et les annonces du premier ministre Josep…