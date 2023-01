Les bureaux de change s’opposent ? la mise en vigueur de la modalit? 1.4 de la circulaire 114-3

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans la circulaire 114-3, la BRH a demand? aux banques et aux maisons de transferts d’?tablir pour chaque sous-agents la capacit? journali?re de paiement des transferts et s’assurer que le montant des transactions effectu?es correspond vraiment ? leurs capacit?s. Ensuite, les banques et les maisons de transferts doivent d?clarer ? la BRH le montant total des transferts pay?s par les sous-agents.

