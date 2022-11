Les cas de chol?ra se multiplient dans le bas Artibonite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’HSN n’?chappe pas aux probl?mes socio-?conomiques du pays. Il fonctionne difficilement avec une seule ambulance. Aucun autre v?hicule n’est au service des patients ou des employ?s. Sa consommation g?n?rale d’?nergie est de 125 gallons de diesel par jour. Il a r?sist? le mois dernier, plus ou moins, ? la crise du carburant gr?ce ? des dons p?troliers du minist?re du commerce, de l’EDH et de la Digicel.

Le Centre de traitement du chol?ra de Saint-Marc est ?tabli difficilement dans un coin de l’h?pital et dispose de 20 lits. Des dizaines de patients utilisent des chaises et des bancs, avons-nous constat?. Questionn? l?-dessus, le responsable de l’HSN confie que, sur la demande de la Direction d?partementale de la sant? publique, <>. MSF apportera aussi son aide en mat?riel et dans le domaine pharmaceutique >>, renseigne le responsable.

L’h?pital Saint-Nicolas de Saint-Marc certifie la r?surgence du chol?ra dans plusieurs communes du bas Artibonite. Liancourt, Marchand, Petite-Rivi?re, Grande-Saline, Verrettes, La Chapelle et Desdunes sont, pour le moment, les plus concern?es.

