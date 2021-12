Les centres d’int?r?t de St?phane Martelly

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Nous rencontrons pour vous St?phane Martelly, une ?crivaine ha?tienne vivant au Canada depuis plus de 15 ans. Au pays de l’?rable elle enseigne pr?cis?ment dans des universit?s du Qu?bec. St?phane Martelly a ?crit de tr?s nombreux livres. Ses centres d’int?r?t tournent autour de la po?sie, de la philosophie, de la peinture, d’Ha?ti et de ses litt?ratures et du f?minisme. Cette enseignante est aussi mue par une passion secr?te pour le grand po?te ha?tien surr?aliste Magloire-Saint-Aude dont l’?criture et l’herm?neutique ont subrepticement travers? son inspiration et son questionnement du monde. St?phane Martelly a certes ?tabli son camp de base au pays de Gilles Vigneault mais son coeur continue battre du c?t? d’Ha?ti et de son peuple.

Le Nouvelliste: On vous conna?t comme une sp?cialiste des questions d’?ducation mais vous ?tes aussi ?crivaine, po?te et artiste. Votre r?flexion vous a mis par le pass? sur le chemin de Magloire-Saint-Aude qui, semble-t-il, a marqu? votre sensibilit? profonde. Pouvez-vous nous parler de l’?nigme Saint-Aude et de ses myst?res? Y a-t-il une cl? pour entrer au palais ferm?/ouvert de ce prince de la po?sie surr?aliste ha?tienne?

St?phane Martelly: Mon travail sur Magloire-Saint-Aude a certes ?t? fondateur pour ma pratique intellectuelle et artistique. Tout mon propos sur ce tr?s grand po?te de notre litt?rature a ?t? pr?cis?ment de d?montrer qu’en ce qui concerne la po?sie saintaudienne, le plus important est de ne pas avoir de cl?. C’est une po?sie qui a la gr?ce de l’?vidence et qui se refuse ? la transparence pour proposer, en lieu et place, une exp?rience puissante du langage et de la po?sie, ? laquelle il est pr?f?rable de s’abandonner que de tenter qu’? tenter de la d?coder.

Ensuite, partant de Magloire-Saint-Aude, j’ai choisi d’approfondir mon int?r?t pour les marginalit?s litt?raires et pour la cr?ation en passant par la question de la folie. Mon essai principal est aujourd’hui Les Jeux du dissemblable. Folie, marge et f?minin en litt?rature ha?tienne contemporaine (Nota Bene, 2016). Essai et oeuvre de cr?ation tout ? la fois, cet ouvrage m’a permis d’avancer un ensemble de propositions sur le litt?raire contemporain ha?tien, l’?criture du f?minin et le domaine de la recherche-cr?ation, avec pour point de d?part l’oeuvre fondatrice de Marie Vieux Chauvet, Amour, Col?re et Folie (1968) et pour fondations mes propres pratique cr?atrices.

Le Nouvelliste: Vous vous ?tes int?ress?e ? un autre grand po?te ha?tien: Davertige. Un rapport avec l’?nigme Saint Aude, n’est-ce pas?

St?phane Martelly: Davertige est un po?te essentiel, comme Magloire-Saint-Aude, pour comprendre le champ litt?raire contemporain ha?tien. Comme Magloire Saint-Aude, il est un po?te inclassable, d’une grande ?rudition et surtout arrivant avec une ?criture singuli?re qui saura ouvrir infiniment l’horizon de la litt?rature contemporaine en Ha?ti. Avec son oeuvre <>, ind?passable pour lui, puisqu’il passera sa vie ? la r??crire, il appara?t comme abondamment singulier (comme je le d?cris dans mon essai), ouvrant la question de la m?moire contemporaine ? celle de la marge par le biais du traitement du souvenir. En ce sens, son oeuvre est pr?cieuse pour comprendre les inflexions de la po?sie de l’?poque contemporaine ou de l’extr?me contemporain en Ha?ti.

Je me suis aussi int?ress?e, dans cette m?me perspective, aux oeuvres de Frank?tienne, de Lyonel Trouillot, de Syto Cav? et de Yanick Jean.

La peinture, un prolongement n?cessaire ? l’activit? intellectuelle de St?phane Martelly

Le Nouvelliste: Vous ?tes artiste-peintre aussi et vous vous int?ressez ?galement ? l’art contemporain tant au niveau mondial qu’au niveau r?gional. Comment percevez-vous l’art contemporain en tant qu’?crivaine, artiste et f?ministe?

St?phane Martelly: Je ne me prononcerai pas avec autant d’assurance sur l’art contemporain que je pourrais le faire pour la litt?rature. La pratique de la peinture est pour moi un exercice non ?rudit et immens?ment secret. C’est un prolongement n?cessaire de mon activit? de po?te et d’intellectuelle, puisque par lui, par le traitement de la mati?re avec mes mains, je continue aussi de po?tiser et de conceptualiser, de travailler finalement d’une mani?re qui me semble de plus en plus difficile ? diff?rencier d’une pratique ? l’autre, d’un m?dium ? l’autre.

En ce qui concerne le f?minisme, je m’inscris dans la longue tradition des femmes de ma famille et ? travers elles, dans le f?minisme ha?tien. Ceci a un impact certain sur mon travail cr?atif, pas comme une th?matique ou une orientation id?ologique, mais plut?t comme la certitude que forte ou faible, pr?cise ou maladroite, fragile ou assur?e, ma voix a une place et une pertinence et que mon exp?rience humaine est tout aussi universelle que n’importe laquelle. Le f?minisme est certes compos? de luttes et de revendications, mais ce que je retiens du f?minisme ha?tien, c’est surtout son autod?termination et sa puissance d’engendrement.

Le Nouvelliste: En tant que plasticienne vous situez vous dans un courant pictural ou esth?tique d?termin??

St?phane Martelly: Ce n’est pas ? moi de le d?terminer.

Le Nouvelliste: Comment percevez-vous votre m?tier ou votre vocation d’?crivaine?

St?phane Martelly: Je pense quelquefois que c’est un m?tier et parfois une sorte de destin?e. J’ai surtout le sentiment d’un exercice difficile, impitoyable qui m’occupe compl?tement, surtout quand je n’?cris pas.

Regard sur l’?volution de la sc?ne litt?raire ha?tienne

Le Nouvelliste: Dix-sept ans apr?s le colloque de Jacmel sur <>, comment voyez-vous l’?volution de la sc?ne litt?raire ha?tienne?

St?phane Martelly: Comme toujours – et malgr? le sentiment d’effondrement g?n?ralis? en ce qui concerne Ha?ti – la litt?rature ha?tienne reste puissante, n?cessaire et vivante. Qu’il s’agisse d’oeuvres arrivant ? leur maturit?, comme celles de Yanick Lahens, d’Emmelie Proph?te, de Marie-C?lie Agnant ou de Makenzy Orcel ou celles fougueuses, rageuses comme celles de Jean d’Am?rique, de Guy Junior R?gis, de Martine Fid?le, voire de l’?criture sc?naristique de Gessica G?n?us dans Freda – pour n’en citer que quelques-unes, nous sommes dans une culture litt?raire d’une grande force et vitalit?, s’?crivant dans de multiples langues en plus des deux n?tres, dans et hors de nos fronti?res. Il faudrait sans doute se demander de quelle profondeur est cette douleur ou quel est ce r?cit d’origine insondable qui nous conduit encore et toujours ? poursuivre dans nos oeuvres un geste de cr?ation commenc? il y a longtemps, mais dont les ?chos continuent de vibrer si fort dans le monde et d’appeler tant et tant encore de nouvelles incarnations.

La litt?rature est toujours ce qui m’a donn? espoir. Rien n’est venu d?mentir encore cette croyance de mon enfance.

Le Nouvelliste: Y a-t-il d’apr?s vous des lignes de passerelle entre les litt?ratures ha?tienne et qu?b?coise?

St?phane Martelly: Les passerelles d’Ha?ti vers le Qu?bec, ce sont les ?crivain.e.s, encore et toujours. Et surtout les po?tes. Parfois les peuples concern?s ne prennent pas toujours la mesure de ce qui a ?t? pass? entre eux. Au Qu?bec, on a souvent aper?u les formes et pas toujours les profondes implications du propos, qui concerne avant tout la libert?, la souverainet? du sujet et la lib?ration. En Ha?ti, on n’a pas encore assez lu ce que la litt?rature qu?b?coise a produit de meilleur, tout particuli?rement les litt?ratures autochtones. Mais cela est en train de changer, du moins faut-il l’esp?rer.

Je dirige ces jours-ci deux collections litt?raires chez les ?ditions du Remue-M?nage consacr?e aux femmes noires qui ?crivent, les collections MARTIALES et MARTIALES?ESSAIS. Plusieurs de ces autrices sont d’origine ha?tienne, toutes sont Afrodescendantes. Elles sont en train de faire s’affronter ces deux univers dans leurs textes ou de rapatrier la m?moire de leur pleine humanit? vers un travail d’?criture absolument libre. Je pr?face leurs livres pour am?nager les espaces parfois conflictuels de leur ?criture et de leurs lectures possibles. C’est un travail qui me donne beaucoup d’espoir.

Le Nouvelliste: Parlez-nous un peu de vos livres, de votre po?sie et tout particuli?rement de <>?

St?phane Martelly: Dans mon recueil <>, je tentais d’?crire une po?sie en d?tournant la forme ?pur?e de la liste. Je travaillais le triple sens du mot, inventaire (la liste), l’inventio (l’?tape du discours rh?torique qui concerne l’assemblage des arguments) et l’invention (qui concerne la cr?ation).

Dans ce livre, j’adoptais aussi des postures subjectives plurielles, voire paradoxales pour parler de plusieurs points de vue ? la fois. Une autrice m’a m?me r?cemment propos? qu’il s’agissait d’un livre <> qui ne se nommait pas. C’est bien possible.

Tout ce que je sais, c’est que ce travail sur la fluidit? de la subjectivit? et sur les marges est un travail qui m’interpelle profond?ment et qui a eu une incidence forte sur mes travaux d’?criture subs?quents, qu’il s’agisse de mes textes narratifs et po?tiques pour enfants, mes travaux d’?criture sur les lieux du silence et sur l’?criture collaborative, ou encore sur la voix po?tique que j’ai fa?onn?e pour ?crire ma suite po?tique <>, parue r?cemment dans la revue Spirale (2021).

Je continue par ailleurs d’?crire beaucoup sur l’art, sur la th?orie, sur les ?cueils de la repr?sentation de l’autre et sur d’autres autrices, mais avec une ?criture de plus en plus hybride, qui n’a de cesse de s’infl?chir toujours plus profond?ment vers le langage de la po?sie.