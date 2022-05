Les centres GHESKIO au coeur de Cannes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

On ne sait pas toujours qui est qui ? Cannes, sauf pour les c?l?brit?s mondialement connues. La Croisette grouille de monde, la 75 e ?dition du Festival de Cannes bat son plein. Des projections partout, des r?unions, des r?ceptions… les activit?s ne manquent pas. En face du prestigieux h?tel Carlton ferm? pour r?novation, des vigiles v?rifient l’identit? des invit?s. Ici, l’acteur Jimmy Jean-Louis organise son cocktail annuel – qui tend ? honorer des <> – et, en bon ambassadeur, profite de l’occasion de mettre la lumi?re sur le travail des Centres GHESKIO en Ha?ti. Dans l’escalier, on croise l’acteur et chanteur am?ricain Gary Dourdan, ? l’honneur cette ann?e. Avec un sourire, il lance un mot cr?ole. Il r?pond rapidement et avec un accent ” Nap boule” au “Sak pase” de Ticket. Gary Dourdan ( De la s?rie CSI) est un Am?ricain qui a une histoire particuli?re avec Ha?ti.

Au bord de la plage, on sable du champagne; ils sont plusieurs dizaines d’invit?s. On parle de tout, du d?roulement du festival et aussi d’Ha?ti. Jimmy Jean-Louis place l’importance de cette c?r?monie, explique le travail des Centres GHESKIO, reconnus en Ha?ti particuli?rement pour les traitements et les soins fournis aux personnes vivant avec le VIH et la tuberculose. Gary Dourdan place aussi ses mots sur Ha?ti, pays riche en histoire, qui a cruellement besoin de l’appui des autres pour avancer. Gary, avec sa guitare, cr?e de l’ambiance. Et le rhum Barbancourt s’invite au cocktail.

Drap? du bicolore ha?tien, Jimmy Jean-Jean Louis se balade sur la plage, muni de la fameuse valise <>. <>, a comment? la journaliste Am?lie Baron, en r?ponse ? une publication de Frantz Duval, r?dacteur en chef du Nouvelliste, sur Twitter.

Il est pratiquement 20 heures, les invit?s ne bougent toujours pas alors que l’invitation ?tait de 17 ? 19 heures. <>, juge Frantz Duval.

Nomm? premier ambassadeur de GHESKIO en juin dernier, Jimmy Jean-Louis se dit tr?s satisfait de l’?v?nement, m?me s’il n’y a pas eu de cin?astes noirs ? honorer cette ann?e. L’ann?e derni?re, lors de la 74e ?dition du Festival de Cannes, l’honneur ?tait revenu ? Gessica G?n?us pour Freda. Ce long m?trage de la r?alisatrice ha?tienne, s?lectionn? dans la cat?gorie <>, avait permis ? Ha?ti de faire son retour sur la Croisette apr?s plus d’une vingtaine d’ann?es. Le film <> avec les invit?s sp?ciaux Saul Williams et Anisia Uzeyman, enti?rement tourn? au Rwanda, ?tait lui aussi distingu?. Jimmy Jean-Louis souhaite voir plus de Noirs en comp?tition au Festival de Cannes.

Il ?tait aussi pr?vu, dans le cadre de cette lev?e de fonds, entre autres, une << vente aux ench?res silencieuse mettant en vedette un grand safari africain pr?sent? par le gouvernement kenyan et KICC Kenya. Tout a ?t? fait de mani?re <>. <>, affirme Jimmy Jean-Louis, qui compte faire de ce cocktail un rendez-vous annuel ? Cannes. L’acteur ha?tien, qu’on verra bient?t dans les deux derniers films de Bruce Willis, vient de tourner un film indien en Jordanie. A bient?t sur les ?crans, petit ou grand.

Val?ry Daudier