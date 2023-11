​

Les chancelleries haïtienne et dominicaine ont convenu de travailler pour calmer les tensions à Ouanaminthe, annonce le MAE.

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAE), a annonce dans un communiqué publié ce mercredi 8 novembre, que le ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, Jean Victor GENEUS, s’est entretenu avec son homologue dominicain, Roberto ALVAREZ, à la suite des évènements du mardi 7 novembre 2023, le long de la frontière haïtiano-dominicaine au niveau de Ouanaminthe.

Le MAE parle avec retenu des évènements indiquant que des militaires dominicains, secondés par des blindés et un hélicoptère auraient, selon les observateurs, violé le territoire haïtien, apparemment en réaction à ce qu’ils considèrent comme une incursion haïtienne sur leur territoire.

« Face à cette situation qui a engendré une vive tension dans la zone et le mécontentement de la population, les deux Chanceliers se sont entendus de travailler pour calmer les tensions, afin d’éviter toute escalade, en attendant une solution satisfaisante et conforme au Droit international », peut-on lire dans ce communiqué.

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes réitère la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue et la négociation avec la partie dominicaine et profite pour lancer un appel au calme et à la sérénité.

Peu après cette tension à la frontière, une source diplomatique avait confié à Juno7 que le chancelier dominicain avait garanti que le gouvernement dominicain avait passé des instructions formelles à l’armée dominicaine, notamment aux soldats déployés au niveau de la frontière, pour qu’ils gardent leur calme.

