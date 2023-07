Les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes ont lancé les célébrations du 50e anniversaire de la CARICOM

The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

Les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes ont lancé les célébrations du 50e anniversaire de la création du groupement régional.

Les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), réunis à Trinité-et-Tobago, du 3 au 5 juillet 2023, pour leur 45e réunion ordinaire, ont lancé les célébrations à l’occasion du 50e anniversaire de la création du groupement régional. Ce mardi 4 juillet, à l’occasion du 50e anniversaire de la signature du traité qui a donné naissance à la CARICOM, ils ont pris part au Flag Raising Ceremony au Chaguaramas Convention Center, lieu de la signature historique, la mise en place d’une capsule temporelle et des allocutions du président de la CARICOM et du Premier ministre de l’État d’accueil.

En plus de la cérémonie commémorative, au programme était aussi prévu le Concert du cinquantième anniversaire de la CARICOM réalisé au National Academy for the Performing Arts. Des artistes culturels régionaux rendront également hommage en chantant, en dansant, en jouant de la musique steelband et d’autres formes d’art lors d’un concert du 50e anniversaire de la CARICOM.

L’ordre du jour de la 45e réunion ordinaire de la réunion était centré sur plusieurs questions urgentes pour la Communauté, notamment les préoccupations en matière de sécurité alimentaire, le changement climatique et le programme de financement du climat, les difficultés persistantes en Haïti, les questions de sécurité, les questions de relations extérieures et le marché et l’économie uniques de la CARICOM (CSME).

Les chefs de gouvernement avait prévu également de rencontrer plusieurs invités internationaux, dont le président du Rwanda, Paul Kagame ; le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres ; le président désigné de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 28), Dr Sultan Ahmed Al Jabe ; le premier ministre de la République de Corée, Han Duck-Soo ; le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, et le chef de la minorité à la Chambre des représentants des États-Unis, le membre du Congrès Hakeem Jeffries.

Lors de son passage à ce sommet de la CARICOM, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a plaidé pour la justice financière et climatique, dans une région particulièrement affectée par le changement climatique. « La situation sécuritaire est épouvantable, les besoins humanitaires explosent et aucune solution politique n’est en vue. Mais je suis venu avec espoir et optimisme. Il est impossible de regarder la crise sans voir l’ombre portée de siècles d’exploitation coloniale, d’extorsion, de dictature et d’autres injustices criantes. Nous devons aider à soulager les souffrances du peuple haïtien », a déclaré lundi M. Guterres.

Au cours de cette journée, des séances d’affaires de la conférence ont été organisées; des représentants de gouvernements étrangers et des chefs d’organisations internationales ont été invités à rendre un hommage spécial à la CARICOM.

