Les choses sont clairement dites, allons-nous les comprendre ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un nouvel emissaire americain est en Haiti cette semaine, en l’occurrence l’ambassadeur Todd D. Robinson.

M. Robinson, secretaire d’Etat adjoint du Bureau international charge de la lutte contre les stupefiants et de l’application de la loi (INL), s’est clairement exprime : <>

Quelques jours avant, c’est le charge d’affaires Kenneth Merten, qui joue le role d’ambassadeur des Etats-Unis en Haiti, qui avait lui aussi clairement affirme : <>

Ces messages sont-ils entendus et compris ?

Pas sur.

A chaque fois que les autorites americaines s’expriment et ne vont pas dans le sens souhaite par les Haitiens, on dit qu’ils veulent dire le contraire de ce qui est publiquement dit.

Depuis la presidence de Jovenel Moise, les Americains prescrivent aux Haitiens de s’entendre. Rien ne se passe. Chacun tourne et detourne la formule pour faire a sa guise ou pour ne rien faire.

Apres l’assassinat du president Moise, alors que le pays s’epuise a chercher un accord, les emissaires americains soulignent encore et encore la necessite d’une entente entre des parties haitiennes qui n’ont que peu de poids sur l’echiquier et presque aucune prise sur la realite. Rien ne se passe. Les decideurs politiques haitiens disent tous qu’il leur est demande de perseverer dans la direction qui leur semble la meilleure pour leurs seuls interets.

Alors que la politique est devenue le cadet des soucis d’une population qui ne peut plus trouver une goutte d’essence et qui assiste a sa pauperisation au quotidien, les responsables haitiens et ceux qui aspirent a diriger le pays refusent de comprendre que les problemes de gouvernance et de securite sont avant tout des problemes haitiens. On ne pourra peut-etre pas les resoudre seul mais aucun Blanc ne viendra mourir pour Martissant ou pour remplir nos gallons jaunes.

<> semble etre le credo de la communaute internationale tout entiere apres qu’elle a aide a faire d’Haiti cette entite parfaitement chaotique et ingouvernable.

Kenneth H. Merten a devoile la ligne decidee par l’administration Biden : <>

Ensuite, Derek Chollet, conseiller du president Biden, se serait, selon ses propres dires, adresse en ces termes au ministre des Affaires etrangeres, M. Claude Joseph : <>.

Pour finir en beaute la semaine, les Americains ont fourni a la Police nationale d’Haiti des pick-up Toyota a la place des vehicules blindes esperes.

De belles photos des ambassadeurs Merten et Robinson sont disponibles. Encore une fois, le message est clair: nous n’allons pas resoudre vos problemes a votre place.

Les Haitiens vont-ils prendre toute la mesure de leur situation ?

Rien de moins sur pour le moment.

Mardi, alors que la livraison du carburant est toujours impossible et le centre-ville de Port-au-Prince en train de se transformer en nouveau champ de bataille, le Conseil superieur de la police nationale (CSPN) a donne une conference de presse pour etaler les incapacites de la PNH et des Forces Armees d’Haiti a assurer la libre circulation des marchandises. Apres la conference de presse, le CSPN a tenu une reunion avec le premier ministre.

Donner une conference et ensuite tenir reunion, on ne sait plus si le CSPN a fait la demonstration de la charrue avant les boeufs, de la charrue sans les boeufs ou une illustration haitienne de ni boeufs ni charrue.